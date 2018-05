Ein Vierkampf um die Meisterschaft

Anzeige

SGM Niedernhall/Weißbach – SV Wachbach (Vorrunde 0:1): Der SV Wachbach gewann das Nachholspiel in Braunsbach und zog an Sindringen-Ernsbach vorbei wieder auf Platz drei. Trainer Arben Kaludra äußerte sich nach dem Spiel. „Die Braunsbacher waren ein unangenehmer Gegner, weil sie sehr tief standen und mit einer Fünferkette agierten, mit Gfrärer aber einen gefährlichen Konterspieler hatten. Jan Thomas hat perfekt reagiert und per Fernschuss getroffen. Das war wieder ein verdienter Sieg und nach dem unfassbaren Punktabzug die richtige Reaktion. Die Mannschaft hat wieder einmal mentale Stärke bewiesen“. Nun muss der SV zur SGM Niedernhall/Weißbach. „Ich schätze sie sehr stark ein“, sagt Kaludra. „Gerade gegen die Topteams waren sie jeweils auf Augenhöhe. Torjäger Kim Foss ist momentan in Topform, ihn gilt es aus dem Spiel zu nehmen. Wir haben alle Mittel, das Spiel zu gewinnen, es liegt größtenteils an uns“. Vor allem in der Abwehr hat sich die SGM gegenüber der Vorrunde (51 Gegentore) stark verbessert und kassierte bisher nur 17 Gegentore. Das wird für Wachbach eine harte Nuss.

TSV Hessental – TSV Michelfeld (Vorrunde 2:2): Nach einer erneuten Heimniederlage geht es für Michelfeld nun hauptsächlich darum, den Relegationsplatz nicht aus den Augen zu verlieren. Da Taubertal sein Heimspiel gewinnen konnte hat man momentan nur noch einen Punkt Vorsprung vor den direkten Abstiegsplätzen. Eine schwierige Aufgabe wird das Auswärtsspiel in Hessental werden, aber es muss in den letzten drei Spielen dringend gepunktet werden. Die Heimelf ist durch und kann sich bereits auf das Pokalendspiel konzentrieren.

SV Mulfingen – TSV Neuenstein (Vorrunde 0:1): Beide verloren zuletzt, Mulfingen glatt mit 0:3 in Untermünkheim und Neuenstein zu Hause gegen Hessental mit 1:3. Während Mulfingen bereits den Klassenerhalt sicher hatte, gelang dies jetzt auch dem TSV Neuenstein durch die nachträgliche Zuerkennung der drei Punkte aus dem Spiel gegen Wachbach. Ansporn für die Heimelf ist sicher die knappe Vorrundenniederlage, für die man sich revanchieren möchte.

SSV Gaisbach – TuRa Untermünkheim (Vorrunde 2:2): Der SSV Gaisbach kann nicht mehr aus eigener Kraft Meister werden. Nach drei sieglosen Spielen ist man darauf angewiesen, dass Obersontheim patzt und man selbst alle Spiele gewinnt. Das schwierigste Spiel ist nun die Partie gegen TuRa Untermünkheim. Mit Neuenstein und Michelfeld hat der SSV dann relativ leichte Gegner in den letzten beiden Begegnungen. Es wäre natürlich ein herber Rückschlag in den Planungen des SSV Gaisbach, sollte es mit dem Titelgewinn nicht klappen. TSV Dünsbach – TSV Obersontheim (Vorrunde 3:1): Vor einem schweren Heimspiel steht der TSV Dünsbach, trotz der guten Heimbilanz von sieben Siegen und jeweils drei Unentschieden und Niederlagen. Mit Obersontheim stellt sich der Tabellenführer vor, gegen den man in der Vorrunde gewann. Doch die Zeiten haben sich geändert, Obersontheim ist seit elf Spielen ungeschlagen und auf Platz eins der Tabelle gestürmt. Dennoch darf man gespannt sein wie sich Dünsbach schlagen kann. Vielleicht gelingt dem TSV ja wieder eine Überraschung?

TSG Kirchberg/Jagst – SG Sindringen-Ernsbach (Vorrunde 1:2): Die TSG Kirchberg/Jagst wird die Bezirksliga nach nur einer Saison wieder verlassen müssen. Zwar sind noch neun Punkte zu vergeben, was zu 25 Punkten reichen würde. Doch die restlichen Gegner heißen SG Sindringen-Ernsbach (4. Platz), Obersontheim (1.) und Untermünkheim (5.). Es müsste ein Fußballwunder geschehen. Die Gäste stehen unter Zugzwang und müssen gewinnen, für sie geht es noch um die Meisterschaft.

