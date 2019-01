Eine begehrte Auszeichnung für engagierte Vereine

Engagierte Fußballvereine und -organisationen können sich bis zum 15. Februar um die begehrte Auszeichnung „Sepp-Herberger-Urkunde“ bewerben. Ausgezeichnet werden herausragende Aktivitäten aus dem Behindertenfußball, der Resozialisierung von Strafgefangenen sowie in der Kooperation zwischen Schulen und Vereinen.

Zusätzlich wird zusammen mit dem Softwarekonzern SAP und dem IT-Spendenportal stifter-helfen.de die Kategorie „Fußball Digital“ ausgelobt. Hier werden besonders kreative Ideen bei der Nutzung von neuen Technologien und Möglichkeiten prämiert. In der Kategorie „Sozialwerk“ wird gemeinsam mit der Horst-Eckel-Stiftung der „Horst-Eckel-Preis“ verliehen, mit dem Enga-gements für in Not geratene Fußballerinnen und Fußballer geehrt werden. Bewerbungsschluss ist am Freitag, 15. Februar 2019.

Am 10. April werden im Belvédère Strandhotel in Spiez (Schweiz) die Sepp-Herberger-Urkunden vergeben. 65 Jahre nach dem ersten Weltmeistertitel der deutschen Nationalmann-schaft, der auch als „Wunder von Bern“ in die Sportgeschichte der Bundesrepublik Deutschland einging, kehrt die DFB-Stiftung an den Ort zurück, wo Sepp Herberger und sein Team im WM-Sommer von 1954 untergebracht waren. Im Rahmen einer Feierstunde mit prominenten Größen des deutschen Fußballs werden Geld- und Sachpreise im Wert von insgesamt 58 000 Euro vergeben.

Akteure des organisierten Fußballs (zum Beispiel Vereine, Einzelpersonen, SR-Vereinigungen) können über ein Online-Formular Praxis-Beispiele einreichen, die im Jahr 2018 erfolgreich durchgeführt beziehungsweise begonnen wurden.

In den Kategorien Behindertenfußball, Resozialisierung, Schule und Verein sowie „Fußball Digital“ werden je drei ausgewählte Vorschläge mit einem Geldpreis prämiert (1. Platz/5000 Euro, 2. Platz/3000 Euro, 3. Platz/2000 Euro). In der Kategorie „Sozialwerk“ wird der mit 5000 Euro dotierte „Horst-Eckel-Preis“ vergeben. Zusätzlich zu den Geldpreisen stellen die SAP und stifter-helfen.de 13 Soft- und Hardwaregutscheine im Wert von jeweils 1000 Euro zur Verfügung.

Die Auswahl der Preisträger obliegt den Stiftungsgremien. „Wir freuen uns auf zahlreiche Best-Practice-Beispiele aus den Reihen der Fußballfamilie, die aufgrund ihrer besonderen Qualität unsere Anerkennung finden und andere zur Nachahmung anregen“, sagt DFB-Vizepräsident Eugen Gehlenborg, der Vorsitzende der Stiftung. Im vergangenen Jahr zählten mit der Online-Ausbildung in der Schiedsrichtervereinigung Buchen sowie der Schiedsrichter-Ausbildung des BFV für Kinder mit Hämophilie zwei Projekte aus dem Badischen Fußballverband zu den Siegern. bfv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.01.2019