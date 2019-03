Eine ernsthafte Qualitätsprüfung für das Spitzenduo

Ein 2:1-Auswärtssieg beim alten Rivalen in Rengershausen und ein torloses Remis beim Verfolger in Blaufelden: Tabellenführer SV Harthausen konnte mit der Ausbeute des letzten Wochenendes sehr zufrieden sein und seinen Vorsprung auf drei Punkte ausbauen. Nachdem der TSV Hohebach im Derby bei Schlusslicht SV Mulfingen II nicht über ein 1:1 hinauskam, ist nun der TSV Laudenbach nach seinem 2:0-Auswärtssieg in Billingsbach schärfster Verfolger des SVH.

Das Spitzentrio steht am Sonntag, jeweils auf heimischem Rasen, vor durchweg hohen Herausforderungen: Vorjahresvizemeister SV Wachbach II prüft den Tabellenführer, der TSV Blaufelden wird sich im Verfolgerduell in Laudenbach voll hineinknien und der SV Rengershausen könnte sich beim schwächelnden Herbstmeister TSV Hohebach als unbequemer Derbygast erweisen.

Nach drei Niederlagen in Folge muss sich die SGM Weikersheim/Schäftersheim auch beim Nachbarn in Markelsheim wappnen. Die SGM Creglingen II/Bieberehren will in Schrozberg ihre Leistungssteigerung ebenso bestätigen wie der TSV Althausen/Neunkirchen im Heimspiel gegen den SV Mulfingen II. Spielfrei ist der FC Billingsbach.

SV Harthausen – SV Wachbach II (Vorrunde 0:1): Wie der Tabellenführer hat der SV Wachbach II erst drei Spiele verloren. Mit bereits sechs Unentschieden – doppelt so viele wie der SV Harthausen – ist die Tremmel-Truppe genau sechs Zähler hinter dem Spitzenreiter auf Tabellenplatz sechs zu finden. Die Vorgabe für den Gast ist also klar, denn mit einem Sieg auf dem Waldsportplatz könnte sich der Vorjahresvizemeister wieder ins Rennen um die beiden Spitzenplätze bringen. In der Rückrunde verbuchten die beiden Lokalrivalen jeweils sieben Punkte aus drei Partien, wobei das Team von Harald Ott allerdings das schwerere Programm hatte. Der Tabellenführer brennt auf dem heimischen Waldsportplatz nun natürlich auf Revanche für die 0:1-Hinspielniederlage, doch auch dieses Spiel verspricht – wie alle Derbys zwischen diesen beiden Teams – eine ganz enge Kiste zu werden.

TSV Laudenbach – TSV Blaufelden (Vorrunde 0:0): Wie zuletzt der Spitzenreiter erarbeitete sich auch der TSV Laudenbach im Hinspiel ein torloses Remis beim TSV Blaufelden, der als Tabellenvierter nur zwei Zähler Rückstand zu den Vorbachtälern hat. Diese wiederum liegen nach ihrem 2:0-Auswärtssieg in Billingsbach nur drei Punkte hinter Primus SV Harthausen und haben noch das Nachholspiel gegen den SV Rengershausen in der Hinterhand. Diese sehr gute Ausgangsposition will sich der TSV Laudenbach nun mit aller Macht bewahren und zugleich mit dem Tabellenvierten einen „lästigen“ Verfolger abschütteln. In diesem Schlüsselspiel für beide Teams ist mit einem spannenden und offenen Schlagabtausch zu rechnen.

TSV Hohebach – SV Rengershausen (Vorrunde 2:2): Nach dem 1:6-Debakel in Neunkirchen reichte es für Herbstmeister TSV Hohebach im Lokalkampf beim zuhause bis dato noch punktlosen Schlusslicht SV Mulfingen II nur zu einem mageren 1:1. Damit hat der TSV, allerdings mit einem Spiel weniger, nun vier Punkte Rückstand zu Tabellenführer SV Harthausen. Es muss also ein Heimsieg gegen den SV Rengershausen her, der zuletzt seine Haut gegen den Spitzenreiter zwar teuer verkaufte, am Ende aber mit leeren Händen dastand. Auch wenn die Statistik unterm Strich für die Hohebacher spricht, standen die Derbys mit dem SVR bislang durchweg Spitz auf Knopf. Im Mai 2018 entführte der Gast mit 2:1 alle drei Zähler aus dem Jagsttal und dämpfte damit die Hoffnungen der Gastgeber auf die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation.

SGM Markelsheim/Elpersheim II – SGM Weikersheim/Schäftersheim (Vorrunde 0:3-Spielwertung): Die drei Punkte aus dem Hinspiel gingen recht glücklich an die SGM Weikersheim/Schäftersheim II, die nach der 0:1-Niederlage auf dem Sportplatz am Grünen Tisch mit 3:0 erfolgreich war. Der Einspruch des Verlierers basierte auf der Tatsache, dass die SGM Markelsheim/Elpersheim II an diesem Sonntag einen Spieler eingewechselt hatte, der zwei Tage zuvor am Freitagabend ebenfalls einen Kurzeinsatz in der 1. Mannschaft hatte. Die Wartefrist von 48 Stunden war also nicht erfüllt- formal sicher richtig…..Es muss deshalb nicht besonders betont werden, dass der Vierletzte nun in diesem Heimspiel in Elpersheimgegen den Tabellenfünften alles geben wird. Die beiden Nachbarn holten in bislang je drei Rückrundenspielen noch keinen einzigen Punkt.

TSV Althausen/Neunkirchen – SV Mulfingen II (Vorrunde 6:2): Siege gegen Hohebach und in Schäftersheim, sowie zuletzt in Bieberehren mit 1:1 das erste Unentschieden dieser Saison: Der TSV Althausen/Neunkirchen holte in der Rückrunde sieben Zähler und hat nun als Tabellensiebenter eine ausgeglichene Gesamtbilanz. Natürlich will der A3- Absteiger nun mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht SV Mulfingen II nun erstmals in dieser Runde schwarze Zahlen schreiben. Die Gäste sollten aber nicht an ihrem Tabellenstand gemessen werden, denn sie holten in dieser Saison nicht nur bereits acht Auswärtspunkte, sondern hatten zuletzt mit dem 1:1 im Derby gegen den favorisierten TSV Hohebach auch zuhause ein Erfolgserlebnis.

TSV Schrozberg – SGM Creglingen II/Bieberehren (Vorrunde 1:1): Nachdem Schlusslicht SV Mulfingen II seine Heimpleitenserie mit dem 1:1 gegen den TSV Hohebach beendet hat, ist nur noch der Tabellenvorletzte TSV Schrozberg ohne einen einzigen Zähler vor eigenem Publikum. Auswärts schlug sich der ehemalige langjährige Bezirksligist in dieser Saison allerdings bislang ganz wacker – auch am letzten Wochenende, als er einer knappen 2:3-Derbyniederlage nach 2:0-Führung am Freitagabend beim TSV Blaufelden am Sonntag einen 1:0-Auswärtssieg bei der SGM Weikersheim/Schäftersheim II folgen ließ. Die SGM Creglingen II/Bieberehren ist in der Rückrunde noch ungeschlagen. Zuletzt trennte man sich vom erstarkten TSV Althausen/Neunkirchen in Bieberehren mit einem leistungsgerechten 1:1. Mit einem Remis wie im Hinspiel könnten die Taubertäler ganz gut leben. H.W.

