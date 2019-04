„Eine Führung wäre Balsam“

Ohne große Erwartungen sieht Fußball-Verbandsligist FV Lauda seinem nächsten Heimspiel am Ostermontag um 17 Uhr im Tauberstadion gegen die TSG Weinheim entgegen. Mit nur zwölf Pluspunkten sind die letzten Hoffnungen auf den Klasssenerhalt längst verflogen. Dennoch will die Mannschaft von Spielertrainer Marcel Baumann mit einer ordentlichen Leistung möglichst an das Erfolgserlebnis im Hinspiel anknüpfen. Anfang Oktober 2018 entführte der FV dank der zwei Treffer von Nikola Ilic mit dem 2:1-Erfolg aus Weinheim drei Punkte.

Ausgeglichene Bilanz

Es war der zweite und bisher letzte Auswärtserfolg nach dem 4:3-Sieg bei der SG Heidelberg-Kirchheim. Immerhin standen am vorigen Samstag in Bilfingen neun FV-Akteure in der Startelf, die in Weinheim nach 90 Minuten jubeln durften. Nichts wäre schöner als mal wieder ein Erfolgserlebnis nach 13 Niederlagen in Folge. Die Weinheimer Mannschaft wartet auch schon seit fünf Spieltagen auf einen „Dreier“, teilte sich aber immerhin daheim beim 2:2 mit TuS Bilfingen die Punkte. Die Gäste haben sich schon zu Oberliga-Zeiten gegen die Eisenbahnstädter oft schwer getan. Die Direktbilanz ist seit 1999 mit sieben Siegen, drei Unentschieden und sieben Niederlagen völlig ausgeglichen. Viel wird davon abhängen, ob die Stammspieler, von denen Goran Jurjevic, Thomas Lotter und Dominik Gerberich in der aktuellen Runde schon auf über 2000 Spielminuten kommen, sich und ihre Mitspieler zu einer außergewöhnlichen Leistung motivieren können.

Marcel Baumann sagt: „Nach der langen Durststrecke spürt man der Mannschaft auch eine große Verunsicherung nach Gegentreffern an. Hierzu wäre eine Führung sicherlich Balsam für das Selbstbewusstsein. Gerade die individuellen Fehler werden eiskalt bestraft. Diese sollten wir unbedingt wieder minimieren. Und dann ist uns noch das Quäntchen Glück verloren gegangen Wenn ich das letzte Heimspiel gegen die U23 aus Sandhausen sehe, gestalteten wir die Partie über weite Strecken ausgeglichen und unsere taktischen Vorgaben griffen sehr gut. Zu individuellen Fehlern kam hinzu, dass beim Gegner der Ball vom Posten ins Tor rollt, während bei uns das Ding an den Posten, die Latte oder ans Kreuz knallt und dem Keeper in die Hände fällt. Ich wünsche der Mannschaft mal wieder ein Erfolgserlebnis; sie hat es sich verdient. Die Jungs geben Gas im Training und lassen sich nicht hängen.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019