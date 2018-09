„Eine hohe Intensität“

Am Montagabend absolvierte der FC Würzburger Kickers ein Testspiel bei der Spvgg. Ansbach. Am Ende setzte sich der Drittligist beim Bayernligisten mit 8:0 durch. „Ich bin sehr zufrieden. Es ist nicht selbstverständlich, dass man hier 8:0 gewinnt. Wir hatten von Beginn an eine sehr hohe Intensität, sind immer wieder angelaufen und haben hinten nur sehr wenig zugelassen“, analysierte FWK-Cheftrainer Michael Schiele die Partie. Dabei kamen auf Seiten der Rothosen gerade die Spieler zum Einsatz, welche zuletzt in der dritten Liga wenig Spielzeit bekamen. So ersetzte im Tor Leon Bätge Stammtorhüter Patrick Drewes. Außerdem rückten Leonhard Langhans, Daniel Hägele, Anthony Syhre, Peter Kurzweg, Florian Kohls, Fabio Kaufmann, Enes Küc, Caniggia Elva, Patrick Breitkreuz sowie Enis Bytyqi in die Startelf. Letztgenannter brachte die Kickers bereits in der 6. Spielminute in Führung, ehe Caniggia Elva zehn Zeigerumdrehungen später, nach starker Vorarbeit von Leonard Langhans, mit seinem ersten Treffer im FWK-Dress auf 2:0 erhöhte. Peter Kurzweg (24.) und Caniggia Elva (29.) schraubten das Ergebnis vor der Halbzeitpause noch weiter in die Höhe. Mit Beginn der zweiten Hälfte kam Onur Ünlücifci und machte direkt das halbe Dutzend voll (45., 60.), ehe Patrick Breitkreuz in der 66. Spielminute auf 7:0 erhöhte. Enes Küc besiegelte in der 77. Spielminute den Endstand von 8:0. pati

