Auch in einer Kreisklasse C kann es zu „Giganten-Treffen“ kommen: Das ist in der Kreisklasse C1 Tauberbischofsheim am Sonntag der Fall, wenn in Oberbalbach die SG Oberbalbach/Unterbalbach II als Tabellenzweiter auf den Spitzenreiter SV Schönfeld trifft.

Der SVS hat bisher alle seine Gastspiele für sich entschieden, die SG Oberbalbach/Unterbalbach II hat alle ihre Heimspiele gewonnen. Eine Serie wird also reißen.

Torjäger der Kreisklassen C1 und C2 Tauberbischofsheim Kreisklasse C1 TBB 22 Tore: Marcel Hahn (Oberbalbach/Unterbalbach II). 16 Tore: Max Lesch (Schönfeld). 14 Tore: Julian Michelbach (Schönfeld). Kreisklasse C2 TBB 13 Tore: Lorenz Kunkel (Nassig III), Michael Lutz (Hundheim/Steinbach II). 12 Tore: Florian Hirsch (Hundheim/Steinbach II).

Bei einem Unentschieden dürfte der SV Schönfeld seinen Vorsprung bis zum Saisonende nicht mehr einbüßen, gewinnt allerdings die SG, bleibt das Titelrennen weiter offen und läuft auf ein „Foto-Finish“ hinaus.