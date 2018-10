Einstand nach Maß für den neuen Trainer

Unterbalbach – Gerlachsheim 1:0

Tor: 1:0 (27.) Robert Schuster. – Schiedsrichter: Mauer (Wertheim). – Zuschauer: 95.

Zwar erwischten die Gäste einen guten Start, doch haperte es beim Absteiger aus der Landesliga in der Anfangsphase noch am Aufbau des Offensivspiels. Die Hausherren agierten in der gegnerischen Hälfte hingegen kaltschnäuzig und markierten in der 27. Minute die Führung. Bis zur Pause erspielte sich die DJK weitere Möglichkeiten, die jedoch nicht genutzt wurden. Im zweiten Abschnitt drückte der VfR auf den Ausgleich, scheiterte jedoch immer wieder am gut aufgelegten Unterbalbacher Schlussmann. Die Platzherren wurden erst ab der 70. Minute wieder aktiver und hatten durch ihr Konterspiel immer wieder gute Einschussmöglichkeiten. Letztlich blieb es jedoch beim knappen Heimsieg.

Kreuzwertheim – Nassig II/S. 0:1

Tor: 0:1 (40.) Moritz Stobbies. – Schiedsrichter: Kagerbauer (Werbach). – Zuschauer: 80.

Bereits in der Anfangsphase stellten die Gäste den TSV vor Probleme. Nach sechs Minuten ließ der Kreuzwertheimer Schlussmann einen Freistoß des SVN kurz abklatschen und hatte Glück, dass der Nachschuss der Landesliga-Reserve nur an den Pfosten prallte. In der Folge verflachte das Geschehen etwas, so dass weitere Torraumszenen zunächst ausblieben. In der 40. Minute ließ der heimische Keeper den Ball aber erneut zu kurz abprallen, was Stobbies dieses Mal zur verdienten Gästeführung nutzte. Nach dem Seitenwechsel drückten die Gastgeber mehr nach vorne, blieben in der letzten Konsequenz jedoch zu harmlos. Nassig hatte hingegen in der 72. Minute eine gute Gelegenheit, doch sprang der Ball erneut ans Aluminium. In der Nachspielzeit kam Kreuzwertheim dann doch noch gefährlich vor den Nassiger Kasten, als ein Akteur der Hausherren frei auf das SVN-Gehäuse zulief, den Ball aber am Tor vorbeischob.

Großrinderfeld – Umpfertal 1:1

Tore: 0:1 (33.) Cagdas Pehlivan, 1:1 (58.) Florian Stolzenberger. – Schiedsrichter: Winter (Oedheim). – Zuschauer: 50.

Die Gäste erarbeiteten sich schnell Feldvorteile und suchten ihr Glück bald in der Offensive. In der 17. Minute fand folglich der Ball auch zum ersten Mal den Weg ins Großrinderfelder Tor, doch wurde der Treffer aufgrund eines vorangegangenen Foulspiels nicht gewertet. Die Umpfertäler ließen sich hierdurch jedoch nicht beirren und markierten in der 33. Minute die verdiente Führung. In der 49. Minute hatten die Umpfertäler eine weitere gute Gelegenheit, doch prallte der Ball nach einem Freistoß lediglich ans Gebälk. Großrinderfeld wurde jedoch in der Folge immer aktiver und glich per Kopfball aus (58.). In der 70. Minute wurde ein Treffer der Hausherren ebenfalls aufgrund eines vorangegangenen Foulspiels ebenfalls nicht gewertet. Zwar kam der TuS in der Folge noch das ein oder andere Mal in den gegnerischen Strafraum, doch blieb es letztlich beim Remis.

Unterschüpf/K. – FC Külsheim 2:3

Tore: 0:1 (1.) Timo Fieger, 0:2 (10.) Steffen Morhart, 1:2 (19.) Stefan Haun, 2:2 (55.) Jens Heissenberger, 2:3 (74.) Marco Hochstatter. – Schiedsrichter: Schiffmacher (Walldürn). - Rote Karte für einen Akteur des FCK wegen Schiedsrichterbeleidigung (70.). – Zuschauer: 160.

Während die Hausherren noch sehr verschlafen wirkten, begannen die Gäste aggressiv und lagen nach nur zehn Minuten bereits mit zwei Treffern in Front. Erst fünf Minuten später griff der TSV konzentrierter ins Geschehen ein und markierte in der 19. Minute prompt den Anschluss. In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, wobei beide Mannschaften bis zur Pause einige Einschussmöglichkeiten fahrlässig liegen ließen. Külsheim startete gut aus der Kabine, verpasste jedoch die Gelegenheit, die Führung weiter auszubauen. Stattdessen war es der TSV, der per Konter den etwas überraschenden Ausgleich markierte (55.). Die „Brunnenstädter“ spielten unbeirrt weiter nach vorne und ließen sich selbst von einem Platzverweis nicht beirren (70.). In der 74. Minute stellte Hochstatter mit einem satten Schuss den Endstand her.

TSV Assamstadt – TSV Gerchsh. 1:0

Tor: 1:0 (64.) Tobias Rumm. – Schiedsrichter: Adam (Fahrenbach). – Zuschauer: 130.

Die Zuschauer sahen eine ausgeglichene erste Hälfte, wobei sich keine Mannschaft sonderlich nennenswert in Szene setzte. In der 28. Minute wurde ein vermeintlicher Treffer der Gerchsheimer aufgrund einer Abseitsposition nicht gewertet. Die Gäste standen kompakt und ließen defensiv nur wenig zu. In der Offensive ließ sich der Aufsteiger hingegen in der 40. Minute blicken und ein Assamstädter Verteidiger musste in höchster Not auf der Linie klären. In der zweiten Hälfte wurde der Gastgeber etwas gefährlicher und scheiterte in der 52. Minute nur knapp. In der 64. Minute machte es Rumm besser und köpfte den Favoriten zur Führung. Gerchsheim wirkte danach nicht sonderlich geschockt und hielt dagegen. Eine knappe Viertelstunde nach dem Gegentreffer hatten die Gäste den Torschrei schon auf den Lippen, doch wurde das Tor erneut aufgrund einer Abseitsposition nicht gewertet. Letztlich blieb es beim knappen Heimsieg.

Brehmbachtal – Reicholzh./D. 0:3

Tore: 0:1 (66.), 0:2 (70.) und 0:3 (86.) Joachim Gattenhof. – Schiedsrichter: Grüßung (Kreuzwertheim). – Zuschauer: 200.

Vor einer recht großen Zuschauerkulisse gehörten die ersten 20 Minuten dem FVB. Die Heimelf setzte den Gegner frühzeitig unter Druck und zwang den VfB zu Fehlern im Aufbauspiel. Die Gäste waren dennoch durch Konter gefährlich und hatten zu Beginn ebenso eine Großchance, bei der Timo Schreck im Tor des FVB gut parierte. Mitte der ersten Hälfte kamen die Gäste dann besser ins Spiel und das Geschehen verlagerte sich zunehmend ins Mittelfeld. Beide Teams setzten aber immer wieder Akzente durch Konter. Die hohe Laufbereitschaft beider Mannschaften forderte im zweiten Spielabschnitt sichtlich ihren Tribut. Beide Teams knüpften leistungsmäßig nicht mehr an das Niveau der ersten Hälfte an. Gegen Mitte der zweiten Hälfte setzte sich ein Gästespieler auf der linken Seite gut durch. Seinen Schuss wehte der FVB-Keeper noch abm doch der Ball prallte zu dem in der Mitte freistehenden Joachim Gattendorf, der zur 1:0-Führung einschob. Nur vier Minuten später durften die Gästefans erneut jubeln, als sich wiederum Joachim Gattendorf nach einem Fehler im Brehmbachtaler Aufbauspiel nicht zwei Mal bitten ließ und auf 2:0 erhöhte. Im Anschluß daran hatte der FVB Pech, als Timo Berberich am Innenpfosten des VfB-Tores scheiterte. Den Schlusspunkt zum 3:0- Auswärtserfolg setzte dann erneut Joachim Gattendorf, der damit seinen lupenreinen Hattrick perfekt machte. Der Sieg der Gäste geht in Ordnung, da sie ihre Chance in der zweiten Hälfte eiskalt ausnutzten. Der FV Brehmbachtal kann trotz des auf dem Papier klaren Endstandes erhobenen Hauptes aus der Partie gehen, da man gerade im ersten Abschnitt auf Augenhöhe gegen den Spitzenreiter agierte.

Schwab./W. – Kickers Werth. 0:1

Tor: 0:1 (50.) Ozkan Cirakoglu. – Schiedsrichter: Manuel Grübel (Gommersdorf). – Zuschauer: 120

Bereits in der Anfangsphase hatten beide Mannschaften reichlich Chancen, dies sie jedoch nicht verwerteten. In der 19. Spielminute parierte Torhüter Mendel souverän nach einem Freistoß der Kickers. Im weiteren Spielverlauf bauten die Kickers immer mehr Druck auf. Diesen Schwung nahmen sie auch in die zweite Hälfte mit, so dass das Tor durch Ozkan Cirakoglu alles andere als unerwartet kam. Im weiteren Spielverlauf wurde die Partie zunehmend aggressiver. Beide Mannschaften hatten einige Möglichkeiten. Selbst ein Elfmeter (in der 75. Spielminute durch die Wertheimer Kickers verschossen) änderte nichts am Spielstand und so kamen die Gäste zum nicht unverdienten Sieg.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.10.2018