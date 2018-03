Einstimmig: Der SV Waldhausen wird Meister

Am Ende der Saison der Kreisklasse A Buchen möchte sich der SV Waldhausen über den Titel und die damit verbundene Rückkehr in die Kreisliga freuen. © Herrmann

Dass den SV Waldhausen nach dieser furiosen Vorrunde noch jemand die Meisterschaft in der Fußball-Kreisklasse A streitig machen kann – so viel Fantasie besitzt derzeit keiner der übrigen 14 A-Ligisten. Für die restliche Runde stellt sich vielmehr die spannende Frage: Wer wird Zweiter und steigt auch auf, wer Dritter und darf in die Relegation und wer muss den bitteren Gang in die B-Klasse

...

Sie sehen 4% der insgesamt 11209 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.03.2018