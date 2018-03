Eintracht hat allen Grund zum Feiern

Anzeige

Walldürn – Rosenberg 2:1

Mit 2:1 gewann am Samstag im Kreisliga-Spitzenspiel Eintracht Walldürn gegen den TSV Rosenberg. Bei der Eintracht war die „Tribünen-Abriss-Fete“ vorbereitet, aber die Rosenberger hätten den Walldürnern fast die Freude am Feiern verdorben. Die Gäste waren in der ersten Hälfte die dominierende Mannschaft und hätten sogar höher als 1:0 führen können. Sandro Lutz hatte den TSV Rosenberg in der 23. Minute mit einem Kopfball in die obere Torecke in Führung gebracht. In der Folge verhinderten einmal der Pfosten und zwei Mal Torhüter K. Fischer einen höheren Pausenrückstand. Bei den Gastgebern lief bis dahin wenig zusammen. Mit der Hereinnahme des angeschlagenen Mario Turra wurden die Aktionen der Gastgeber im zweiten Durchgang vielversprechender. Aber es dauerte bis zur 75. Minute, ehe eben Turra mit einem Foulelfmeter im Nachschuss den Ausgleich erzielte. Eintracht-Trainer Michael Hackenberg bewies mit der Einwechslung von Fabian Kaiser ein glückliches Händchen, denn er erzielte in der Nachspielzeit den umjubelten und nicht mehr für möglich gehaltenen Siegtreffer. Die Wallfahrt-Städter schlossen damit eine erfolgreiche Woche mit neun Punkten aus drei Spielen ab. Die Rosenberger erwiesen sich als faire Verlierer und waren bei der anschließenden Fete willkommene Gäste.