Eintracht Walldürn kommt im Abstiegskampf nicht vom Fleck

Oberwittstadt – Neunkirchen 3:0

Oberwittstadt: Blatz, Hornung (46. N. Walz), Zeller, Ch. Schledorn, Rolfes, Kunkel (68. Zimmermann), Reinhardt, Essig (79. M. Rüttenauer), Czerny (63. B. Walz), A. Rüttenauer, S. Walz.

Neunkirchen: Strein, M. Knörzer, Frauhammer (72. Neid), Burkhard, F. Knörzer, Homoki, Eiermann, Trabold, Zeybek, Schilling, Horsch.

Tore: 1:0 (39.) Rolfes, 2:0 (72.) Rolfes, 3:0 (81.) Ch. Schledorn. – Schiedsrichter: Felix Arnold (Mannheim). – Zuschauer: 190.

Die Hausherren hatten mit dem Tabellenletzten mehr Mühe als erwartet und taten sich im Aufbau gegen die früh störenden Gäste sehr schwer. Nur selten kam der TSV zu konstruktiven Aktionen jenseits der Mittellinie, und es fehlte zunächst an der letzten Konsequenz. Christian Schledorn scheiterte vor Gäste-Schlussmann Felix Strein (32.). Wie aus dem „berühmten Nichts“ gingen die Einheimischen in der 39. Minute in Führung, als Dominik Rolfes nach feinem Zuspiel von Daniel Reinhardt zum 1:0 einnetzte. In der 48. Minute schob Dirk Essig den Ball am langen Pfosten vorbei. Die ersten Minuten des zweiten Spielabschnitts waren dann sehr zerfahren, das Geschehen spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab. Nick Trabold brachte nicht genügend Druck hinter den Ball, so dass TSV-Keeper Tobias Blatz keine Mühe hatte (57.). In den letzten 30 Spielminuten zeigten die „Grün-Weißen“ die reifere Spielanlage, Neunkirchen hielt jedoch mit Einsatz dagegen, hatte aber immer wieder Probleme im Spielaufbau. Nach schönem Zuspiel von Dirk Essig erhöhte Dominik Rolfes in der 72. Minute auf 2:0. Die Iannello-Schützlinge hatten sich nun ihrem Schicksal ergeben und mussten in der 81. Minute das 0:3 durch Christian Schledorn hinnehmen. Den Schuss zuvor – vom Mann des Spiels Dominik Rolfes – parierte Felix Strein noch großartig. Fast hätte Christian Schledorn erneut zugeschlagen, doch sein Schuss ging am Pfosten vorbei (84.). Das wäre auch zu viel des Guten gewesen.

Tauberbischofsh. – Hundh./St. 0:0

Tauberbischofdsheim: Wörner, Burger, Rodemers, Höfling, Kircher, Miller, (61. Stockmeister), Gimbel, Zichler, Wolter, Hilbert, (71. Freundschig), Seethaler.

Hundheim-Steinbach: Brugger, Bischof, Fischer, Dick, Hilgner, Hirsch, Öchsner, (70. Völk) Koprowski, Bundschuh, Baumann, Benz.

Schiedsrichter: Marcel Fischer (Sinsheim). – Zuschauer: 200.

Die Gastgeber gestalteten die richtungsweisende Partie zunächst überlegen, ohne jedoch zwingende Chancen herauszuspielen. In der fünften Minute näherten sie sich das erste Mal erfolgversprechend dem Gästetor, doch ein Verteidiger klärte vor Seethaler. Danach spielte sich das Geschehen vorwiegend im Mittelfeld ab und keiner Mannschaft gelang ein kontrollierter Spielaufbau. Ab der 20. Minute gewann der TSV wieder die Oberhand und kam binnen einer Minute zu zwei aussichtsreichen Gelegenheiten. Zunächst klärte Gästetorwart Brugger einen Schuss von Gimbel, der im Strafraum schön freigespielt wurde, reaktionsschnell zur Ecke, anschließend war er erneut auf dem Posten, als Wolter diese aus kurzer Distanz direkt abnahm. Danach verflachte das Spiel. Nach der Pause hatte der TSV erneut den besseren Start, und Gimbel hatte die bis dahin größte Chance zur Führung, als er im Rückwärtslaufen aus kurzer Distanz aufs Tor köpfte, doch Brugger den Ball mit starker Reaktion noch von der Linie kratzte. In der 61. Minute hatten die Gäste die erste wirkliche Gelegenheit, in Führung zu gehen, doch Bundschuh scheiterte aus zehn Metern am glänzend reagierenden Keeper Wörner. In der Folge wurde die Partie etwas flotter und beide Seiten erarbeiteten sich Möglichkeiten. In der 79. Dann gleich zwei Schrecksekunden für den TSV: Zunächst zimmerte ein Hundheimer einen direkten Freistoß aus 25 Metern an den Pfosten, kurz danach zappelte der Ball im Netz des einheimischen Gehäuses, doch wurde der Treffer wegen Abseits nicht anerkannt. Wenige Minuten später war wieder der TSV am Zug, doch erneut wehrte der Gästekeeper einen Schuss aus kurzer Entfernung reaktionsschnell ab. Das 0:0 war leistungsgerecht.

SV Nassig – Spvgg. Neckarelz 0:2

Nassig: Link, Lang, Seyfried, Sock, Schumacher, Dworschak, Winzenhöler, Budde, Muehling, Kunkel, Emrich.

Neckarelz: Penz, Böhm, Rau, Schwind, Müller, Böhm, Fertig, Karic, Satilmis, Hogen, Kizilyar.

Tore: 0:1 (52.) Böhm, 0:2 (72.) Fertig. – Besonderes Vorkommnis: Link pariert Foulelfmeter von Schwind (43.). – Schiedsrichter: Marcel Göpferich (Bad Schönborn). – Zuschauer: 120.

Der Gast setzte den SV Nassig von Beginn an unter Druck. Das Heimteam zog sich in die eigene Hälfte zurück und lauerte auf Konter. Zwangsläufig ergab sich für den Spitzenreiter ein Plus an Torchancen, jedoch scheiterten die Gästestürmer das eine ums andere Mal am glänzend aufgelegten Heimtorhüter Link. Seine Leistung krönte er mit einem gehaltenen Strafstoß kurz vor dem Seitenwechsel. Nach der Pause spielte die Spvgg. weiter nach vorne und erzielte in der 52. Minute durch Böhm den Führungstreffer zum 1:0. Nassig steckte diesen Rückschlag gut weg und verteidigte den eigenen Kasten weiterhin mit voller Leidenschaft, offensivsetzte man lediglich einzelne Nadelstiche. In der 72. Minute zirkelte Fertig den Ball zum 2:0 in die Maschen des Heimtores.

E. Walldürn – FV Reichenbuch 1:3

Walldürn: K. Fischer, Kreis, Paffen, Schmitt, Kuhn (55. Jendrusch), Berberich, Fritsch, Hana, B. Fischer, Grullini, Leis (83. Nagel).

Reichenbuch: Edelmann, Gimber, Utz, Bachmann (77. Kielmann), Amann, Holzschuh (85. D. Kalinowski), Welz (65. Donau), T. Kalinowski, Winter, Hiller, Weber.

Tore: 0:1 (5.) Amann, 1:1 (10.) Berberich, 1:2 (20.) S. Winter, 1:3 (67.) P. Bachmann. –Besonderes Vorkommnis: Fischer hält Elfmeter von Gimber (88.) – Schiedsrichter: Alexander Drach (Gamburg). – Zuschauer: 100.

die spielstarken Reichenbucher gingen schon nach wenigen Minuten durch Amann mit 1:0 in Führung, als die Walldürner Abwehr nicht im Bilde war. Aber die Gastgeber konterten schon bald durch Berberich, der nach einem Eckball zweimal an den Ball kam und gedankenschnell zum Ausgleich einschoss. Aber die spielerisch sehr gut aufgelegten Gäste schlugen nach 20 Minuten schon wieder zurück und gingen mit 2:1 in Führung mit einem Volleyschuss von S. Winter aus etwa zehn Metern Torentfernung. Als der gegnerische Torwart zu weit aus seinem Gehäuse geeilt war, versuchte es Hana mit einem Weitschuss von der Mittellinie, und der Torhüter erwischten den Ball gerade noch mit den Fingerspitzen. Die zweite Hälfte sah die Gäste weiter im Vorwärtsgang, aber die Walldürner wehrten sich nach Kräften. Bei ihnen machte sich das Fehlen von M. Turra bemerkbar. In der 67. Minute ging Bachmann alleine durch, umkurvte auch noch den Walldürner Schlussmann und schob den Ball zum 3:1 ins Netz. Kurz vor Ablauf der Spielzeit hielt K. Fischer einen Elfmeter von L. Gimber.

SVV Wertheim – FC Grünsfeld 1:3

Wertheim: Jetzlaff, C. Cirakoglu (48. Scheurich), Elshani, Felsing, Michel (75. Jörg), Hensel, Cali, (60. E. Qendrim), Aksit, Helfenstein, Jesser, R. Cirakoglu, Ramazan (64. Escher), Johannes.

Grünsfeld: Bach, T. Dürr, D. Dürr, Betzel, (80. Konrad), Müller, (62. Kraft), Albert, Moschüring, Scherer, (73. Krobucek), Schreck, Braun, Scherer (62. von Brunn).

Tore: 0:1 (21.) Scherer, 0:2 (55.) Albert, 0:3 (56.) Albert, 1:3 (90.) Aksit. – Schiedsrichter: Thomas Brand (Bad Wimpfen). – Zuschauer: 65.

Auf schwerem Geläufentwickelte sich von Beginn an ein intensives Spiel. In der Anfangsviertelstunde tasteten sich beide Teams noch ab, wobei Grünsfeld leichtes optisches Übergewicht hatte. Mit der ersten guten Gelegenheit gingen die Gäste prompt in Führung. Nach einem Abstimmungsproblem in der SVV-Hintermannschaft fackelte Scherer nicht lange und traf ins Eck (21.). Keeper Jetzlaff war ohne Abwehrchance. Bis zur Halbzeit hielt die Viktoria gut dagegen und zeigte viel Wille und Kampfbereitschaft. Nach dem Wechsel erzielte Gästekapitän Lukas Albert mit einem feinen Freistoß das 2:0 (55.). Nur eine Minute später legten die Gäste nach, und wiederum Lukas Albert erzielte nach einer schönen Doppelpasskombination das 3:0 (56.). Die Ratter-Mannen steckten jedoch zu keinem Zeitpunkt auf und waren bemüht, den Anschlusstreffer zu erzielen. In der ein oder anderen Szene fehlte an diesem Tag auch das Quäntchen Glück. In der Nachspielzeit wurden de Wertheimer für ihren Willen belohnt und Burak Aksit traf im Eins-gegen-Eins zum Endstand (90.).

FV Mosbach – SV Königshofen 4:0

Mosbach: Wastl, Kief, Sarrach-Ditté, Mayer, Bender (87. Bayer), Kaplan (76. Barisic), Frey (46. Knörzer), Schneider (82. Almousa), Augustin, Kreß, Wink.

Königshofen: Hönig, Karim, Henning, Herzog, Baumann, Arias, Tiefenbach, Fell, Inal (73. Michelbach), Karsli, Schwenkert.

Tore: 1:0 (15.) Augustin, 2:0 (25.) Kaplan, 3:0 (45.) Eigentor, 4:0 (81.) Bender. – Schiedsrichter: Nico John (Dobel). – Zuschauer: 110.

In einem ansehnlichen Landesligaspiel verbuchte der MFV einen auch in der Höhe verdienten Heimsieg. Mosbach war von Beginn an hellwach und setzte den Gast aus dem Taubertal sofort unter Druck. Nach einer Viertelstunde fiel die verdiente Führung, als Augustin den Gästekeeper mit einem platziert getretenen Freistoß Mal überwand. Fünf Minute später gab es die einzig nennenswerte Großchance für den Gast durch Karsli, der jedoch aus kurzer Distanz vorbei köpfte. Aus einer Dreifachchance resultierte das 2:0, als Kaplan den gegnerischen Torwart mit einem überlegten Heber überlistete. Nach weiteren guten Möglichkeiten durch Wink und Schneider fiel mit dem Halbzeitpfiff das 3:0 durch ein Eigentor. Auch in der zweiten Hälfte war ein klares Chancenplus auf Seite der Heimelf, welches im 4:0 durch Bender gipfelte. Die eine oder andere Chance für den MFV blieb noch ungenutzt.

SV Osterburken – Waldbrunn 1:2

Osterburken: Lintner, Baumgart, W. Mench, D. Gutenberg (79. Watzal), Hettinger, Titarenko, Bender (86. J. Elert), Schmitt (83. Eckel), Arndt, Merz, Baidin (58. Lechner).

Waldbrunn: Haas, Weiß , Vogel, Frank, Agac, Schulz, Bock (86. Braun), Palm, Kwasniok, Köklü, Kurunc (84. Hehl).

Tore: 0:1 (78.) Köklü, 0:2 (82.) Agac, 1:2 (88., Foulelfmeter) Lechner. – Schiedsrichter: Lukas Heim (Waghäusel). – Zuschauer: 155.

Es war ein flottes Landesligaspiel. Nach etwa zehn Minuten erarbeiteten sich die Einheimischen eine deutliche Feldüberlegenheit. Großchancen ergaben sich erst nach einer halben Stunde, als die SVO-Stürmer unmittelbar hintereinander zwei Möglichkeiten an der Fünfmeterlinie nicht nutzte. Kurz vor Halbzeit zog Mench einen harten Fernschuss nur knapp über das Gästetor. Torwartoldie Lintner im Kasten der Römerstädter wurde von den Gästen in den ersten 45 Minuten so gut wie nicht ernsthaft geprüft. Wie verwandelt kamen die Gäste aus der Pause. Hatte der SVO in der ersten Hälfte das Spiel bestimmt, war diese Überlegenheit in der zweiten Hälfte plötzlich weg. Nun bestimmten die Gäste eindeutig das Geschehen und brachten die Heimabwehr immer mehr in Verlegenheit. Den beiden Ältesten des SVO, Abwehrchef Hettinger und Torwart Lintner, war es zu verdanken, dass die Null hinten lange stand. So verhinderte Lintner in der 75. Minute die Gästeführung, als er einen Kopfball von Köklü aus sechs Metern reaktionsschnell meisterte. Doch wenig später fiel die Gästeführung: Nach einer gefühlvollen Flanke stand Köklü am Elfmeterpunkt frei. Sein Schuss schlug unhaltbar im SVO-Tor ein. Keine fünf Minuten später gelang Agac nach einem Eckball das 2:0. Erst jetzt schien der SV aufzuwachen und wollte mit energischen Angriffen die Wende erzwingen. Doch Lechner schaffte per Elfmeter nur noch den Anschlusstreffer.

Türkspor Mos – Gommersdorf 1:3

Mosbach: Samija, A. Artun, Üzümcü (77. Karaman), Heck, Pasalic, Öztürk (68. Saljic), Sen, Springer, H. Artun, Bakacak, Celiscak.

Gommersdorf: Bayha, M. Schmidt, Gärtner (73. Stöckel), Hespelt (79. G. Mütsch), Bauer, Silberzahn, Geissler, Stelzer, Walter, P. Mütsch, F. Schmidt.

Tore: 0:1 M. Schmidt (9.), 1:1 Celiscak (60.), 1:2 Walter (63.), 1:3 M. Schmidt (64.). – Besonderes Vorkommnis: Bayha hält Elfmeter (48.) - Schiedsrichter: Markus Kohler (Windischbuch). - Zuschauer: 150.

In dem von beiden Mannschaften sehr schnell geführten Spiel gewann der VfR letztlich verdient, obwohl vom Ablauf her für die Gastgeber ein Unentschieden möglich gewesen wäre. In der neunten Minute gelang Max Schmidt der Führungstreffer für die Gommersdorfer. Kurz nach der Pause hatte Türkspor per Strafstoß die Chance zum Ausgleich, doch VfR-Keeper Bayha parierte den Elfmeter. Die Arslan-Elf erzeugte nach dem Seitenwechsel mehr Druck, und nach einer Stunde gelang Celiscak der Ausgleich. Mit einem Doppelschlag durch Walter (63.) und Max Schmidt (64.) stellte der Tabellenzweite die Weichen auf Sieg.

