Einzug in die Endrunde

Einen Überraschungscoup landeten die C-Junioren des FSV Hollenbach mit dem Einzug in die WFV-Verbandsendrunde in Tuttlingen. Die Hollenbacher gewannen ihre ersten vier Spiele gegen den FV Löchgau (2:0), Normannia Gmünd (2:0), SV Sillenbuch (2:1) und auch gegen den Oberligisten FC Esslingen (2:1) und waren dadurch schon vor dem letzten Spiel der Zwischenrundengruppe vier gegen die Sportfreunde Hall für das Endturnier qualifiziert. Gegen die Haller war die Luft schon ein wenig raus, und der Hohenloher Nachbar gewann mit 4:2, wodurch Hall sich auch qualifiziert hat. Weitere Teilnehmer des Endturniers um die württembergische Meisterschaft am Sonntag, 24. Februar sind: FSV Waiblingen, FSV Bissingen, TSG Balingen, Young Boys Reutlingen,? SV Zimmern sowie die TSG Tübingen.

FSV Hollenbach: Ruben Drakos, Jannik Dobrautz, Kevin Rudolf, Niklas Dürr, Peter Engelmann, Noah Heim, Luke Knapp, Rico Hofmann, und Luis Pfeiffer. man

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019