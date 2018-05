Elber, Klose und Co. im Einsatz für die gute Sache

Anzeige

Mudau sieht Rot: Wenn am Donnerstag, 10. Mai, 15 Uhr, die FC-Bayern-Legenden auf eine Odenwald-Auswahl treffen, stehen die Gewinner schon fest. Der Erlös geht an drei regionale Einrichtungen.

Für den TSV Mudau bedeuten die 4500 Fans im Odenwaldstadion an Christi Himmelfahrt einen neuen Zuschauerrekord, für die Verantwortlichen ist es indes der bedeutendste Event, den sie in all den Jahren stemmen. Der Auftritt der von Klaus Augenthaler gecoachten FC-Bayern-Legenden war innerhalb weniger Stunden restlos ausverkauft.

Der voraussichtliche Kader der FC-Bayern-Legenden für den Auf ... Der voraussichtliche Kader der FC-Bayern-Legenden für den Auf tritt am Donnerstag um 15 Uhr gegen eine Odenwaldauswahl beim TSV Mudau: Harald Dax (Tor), Martin Demichelis, Giovane Elber, Hansi Flick, Jorginho, Miros lav Klose, Oliver Kreuzer, Sammy

Rund 250 Ehrenamtliche tätig

Alles in allem rund 250 ehrenamtliche Vereinsmitglieder sind rund um dieses Spektakel im Einsatz. Sie tun es gerne – und in dem Wissen, dass die Einnahmen Mitmenschen zugute kommen, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Es profitieren nämlich davon die Johannes-Diakonie in Mosbach, der Ambulante Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis sowie die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Buchen und Umgebung. Die FC-Bayern-Legenden mit ihren klangvollen Namen (Kader siehe Extrakasten auf dieser Seite ) treffen im Odenwaldstadion auf eine regionale Auswahl, die von Karl-Heinz Förster, Urgestein des VfB Stuttgart, betreut wird.