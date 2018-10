Elfmeter bringt den Pülfringerinnen am Ende den Sieg und drei Punkte

in der Fußball-Frauenfreizeitrunde kam es zu folgenden begegnungen und Eergebnissen:

TV Hardheim – SG Wenkheim/Großrinderfeld 2:4. In einem temporeichen und fairen Spiel war die Heimmannschaft aus Hardheim den Gästen aus Wenkheim/Großrinderfeld zunächst überlegen und ging in der 14. Minute durch Chiara Soggia in Führung. Alexandra Wirtz baute die Führung in der 21. Minute aus. Wenkeim/Großrinderfeld gelang der Ausgleich vor der Halbzeitpause durch Tore von Maren Scherer (29.) und Tina Zipf (35.). In der zweiten Hälfte drängten die Damen der SG Wenkheim/Großrinderfeld darauf, die Führung zu übernehmen. Maren Scherer gelang in der 69. Minute der Führungstreffer für die Gastmannschaft. Diese Führung baute Kristina Götzelmann in der 73. Minute zum späteren Endstand von 2:4 aus.

SV Pülfringen – SG Külsheim/Uissigheim 1:0. Im Spitzenspiel der Freizeitrunde trafen zwei gleich starke Gegner aufeinander. So ergab sich von Beginn an ein Spiel ohne große Strafraumszenen, der SV etwas offensiver, die SG etwas defensiver eingestellt, egalisierten sich größtenteils. Auch in Durchgang zwei änderte sich daran nicht allzu viel So richtete es am Ende zu Gunsten der Heimmannschaft ein zweiter Elfmeter, nachdem in Halbzeit eins ein bereits gegebener Elfmeter wiederum zurückgenommen worden war. M. Thiel verwandelte den Matchball souverän und sicher im Tor.

TV Hardheim – SG Külsheim-Uissigheim 0:3. Die Frauen aus Külsheim-Üssigheim fanden in der ersten Hälfte besser ins Spiel als die Heimmannschaft. Trotzdem stand es lange Zeit unentschieden. Durch zwei Tore von Christina Wagner (30. und 37. Minute) gingen die Gäste mit einer Führung in die Pause. Obwohl die Heimmannschaft nach der Pause ihre spielerische Leistung zunächst steigern konnte, blieb der Anschlusstreffer aus. Stattdessen gelang es den Gästen aus Külsheim-Üssigheim, die schon bald nach der Pause wieder die spielbestimmende Mannschaft waren, ihre Führung mit einem weiteren Treffer von Christina Wagner in der 78. Minute zum 3:0 auszubauen.

TSV Oberwittstadt – FV Oberlauda 2:5. Zu Beginn der Partie gab es auf beiden Seiten keine größeren Torchancen, doch nach etwa 25 Minuten erzielten die Gastgeber durch Denise Walter das 1:0. Kurz darauf kamen die Gäste durch Michelle Hartmann nach einem Eckball und einem schönen Schuss in den Winkel zum Ausgleich. Oberlauda konnte durch weitere schön heraus gespielte Konter durch Kathrin Kollmar und Michelle Hartmann vor der Halbzeit auf 3:1 erhöhen. Nach der Pause mussten die jetzt weit aufgerückten Mädels des TSV einen weiteren Rückschlag durch Michelle Hartmann, das Tor zum 4:1 einstecken. Danach kamen sie noch einmal zum Anschlusstreffer durch Desiree La Spada, doch kurz vor Schluss machte der FV Oberlauda durch Vivien Vaczai endgültig den Deckel drauf mit dem verdienten 5:2-Endstand.

SV Pülfringen – FC Wertheim/Eichel 9:0. Nach anfänglichem Abtasten markierte S. Knüll mit einem Distanzschuss in den Winkel die Führung der Heimmannschaft. In der Folgezeit kam der SVP immer besser ins Spiel. S. Knüll und M. Arlt erhöhten bis zur Pause auf 3:0. Auch in der zweiten Halbzeit spielte sich das Spielgeschehen hauptsächlich in der Gästehälfte ab. Der Gast aus Eichel konnte sich nur sporadisch aus der eigenen Hälfte befreien. In der letzten Viertelstunde ließen die Einheimischen Ball und Gegner laufen und landeten einen verdienten Sieg. Die Treffer zum 9:0-Endstand markierten: zweimal R. Haberkorn, zweimal M. Eisenhauer, J. Haas und erneut S. Knüll.

SG Wenkheim/Großrinderfeld – TSV Schwabhausen 8:1. Von Beginn an machte die SG viel Druck und hatte deutliche Feldvorteile. Dennoch blieb die Chancenauswertung zunächst unglücklich. Dies nutzte Schwabhausen durch einen schönen Alleingang von Xena Ulshöfer gekonnt aus und erzielte in der 5. Minute den Führungstreffer für die Gäste. Doch die SG ließ sich davon nicht unterkriegen und erzielte postwendend den Ausgleichstreffer durch Kristina Götzelmann. In regelmäßigen Abständen konnte sich die Heimmannschaft selbst belohnen und erhöhte noch vor der Halbzeit auf 4:1 (11. ET, 15. Beatrice Fiks, 19. Kristina Götzelmann). In der zweiten Halbzeit setzte sich das überlegene Offensivspiel der SG fort. Etwas Pech hatten hingegen die Gäste, die drei weitere gute Chancen sowie einen Pfostenschuss hatten, jedoch das Glück an diesem Tag nicht auf ihrer Seite. So konnte die SG durch weitere Treffer von Kira Eifler (43.), zwei weiteren Toren von Beatrice Fiks (70.,73.) und Lea Eck (78.) auf 8:1 erhöhen und drei weitere Punkte einfahren.

SG Külsheim-Uissigheim – TSV Schwabhausen 5:0. Die Heimelf begann das Spiel schwungvoll und konzentriert und erarbeitete sich durch schöne Kombinationen schon in den ersten Spielminuten eine Reihe von Torchancen. In der 9. Spielminute war es dann Nina Kaufmann, die ein schönes Solo mit einem Schuss ins linke Toreck zum 1:0 abschloss. Sieben Minuten später erhöhte Chrissy Wagner nach Vorlage von Lea Schindler auf 2:0. Kurz vor der Pause gelang Josi Pernutz aus spitzem Winkel der 3:0 Pausenstand. In der zweiten Hälfte setzte die SG ihre Spiel- und Feldüberlegenheit lange nicht mehr in Tore um. Die vielbeinige Abwehr des TSV stemmte sich vehement gegen eine noch höhere Niederlage, und Torhüterin Kristin Weber wurde mit ihren zahlreichen Paraden die Frau des Spiels. So dauerte es bis zur 62. und 66. Spielminute, bis Vivi Volk mit einem Doppelschlag den Endstand in diesem äußerst fairen Spiel markierte.

FV Oberlauda – TV Hardheim 2:0. Es entwickelte sich ein flottes Spiel auf beiden Seiten. Beide Mannschaften zeigten sich kombinationssicher und hatten gute Chancen. Eine dieser Chancen nutzte Christine Schlafke nach einem schönen Zuspiel von Laura Meinikheim zur 1:0-Führung. In der 63. Minute machte dann Sabrina Döpfner mit einem Drehschuss im Strafraum alles klar.

FC Eichel – TSV Oberwittstadt 3:5. In einem kampfbetonten Spiel brachte Lena Steinbach ihr Team schnell in Führung (4.). Nach dem Ausgleich führten die Eichler Mädchen durch Laura Behringer mit 2:1 (10.), ehe nur eine Minute später Oberwittstadt erneut ausglich und nach einer Ecke sogar noch das 2:3 gelang. Zwei „Geschenke“ in der Spieleröffnung wurden in der 54. und 63. Minute durch die fünffache Torschützin Desiree La Spada zum 2:5 genutzt. Das Heimteam steckte aber nicht auf und hatte einige Chancen zum möglichen Ausgleich, Paula Szymber gelang in der 78. Minute durch einen 20-Meter-Schuss noch eine Ergebniskorrektur.

