„Elz“ hat’s erwischt

Gommersdorf – Neckarelz 3:0

Gommersdorf: Bayha, Herrmann, P. Mütsch, G. Mütsch, F. Schmidt, Geissler, Walter, Scheifler (85. R. Mütsch), Hespelt (71. Beck), Gärtner (28. D. Feger), M. Schmidt (81. Stöckel).

Neckarelz: Penz, Schwind, Rau, Bitz (69. Fertig), Hotel, Müller, Böhm, Satilmis, Hogen, Diefenbacher, Heckmann (46. Karic).

Tore: 1:0 (7.) Markus Gärtner, 2:0 (60.) Dominik Feger, 3:0 (81.) Max Schmidt. – Schiedsrichter: Joshua Zanke (Pforzheim). – Zuschauer: 380.

Am 13. Spieltag hatte es die Elzer nun doch erwischt, und sie kassierten die erste Niederlage der Saison. Als leichter Favorit angereist, bestimmten sie vor allem in der ersten Hälfte das Spielgeschehen. Gommersdorf ging früh in Führung. Das 1:0 für die Platzherren machte Markus Gärtner (7.) nach feinem Zuspiel vom linken Flügel durch Jakob Hespelt. Neckarelz spielte weiter entschlossen nach vorn. Was sich schon im ersten Abschnitt andeutete, fand in der zweiten Hälfte seine Fortsetzung. Trotz ihrer Überlegenheit schafften es die Neckarelzer einfach nicht, ihre Vorteile in Tore umzumünzen. Dominik Feger baute die VfR-Führung mit seinem genauen Kopfball zum 2:0 aus. Dieser Treffer hatte bei den Gästen für den Rest der Spielzeit dann Wirkung gezeigt, denn fortan lief es beim Ex-Regionalligisten nicht mehr so wie gewünscht. In der 81. Minute zogen die Gommersdorfer ihren Nutzen daraus. Der Freistoß von Tobias Scheifler segelte bis zum langen Pfosten, und dort war Max Schmidt zur Stelle und drückte das Spielgerät zum 3:0 ins Tor.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018