Endspiele der Juniorinnen

Die letzten Entscheidungen im Sport-Lines Pokal der Juniorinnen stehen an den kommenden beiden Wochenenden. Das Finale der C-Juniorinnen steigt am Samstag, 16. Juni, für die B-Juniorinnen wird das Pokalendspiel am Sonntag, 24. Juni, angepfiffen.

Im Finale des Sport-Lines-Pokals der C-Juniorinnen stehen sich der TSV Neckarau und die TSG 1899 Hoffenheim gegenüber. Das Endspiel beginnt am 16. Juni 2018 um 13 Uhr in Neckarau.

Das Endspiel der B-Juniorinnen zwischen Landesligist ASV Hagsfeld und Bundesligist Karlsruher SC findet am Sonntag, 24. Juni, um 16.30 Uhr im Rahmen des Sportfests beim ASV Hagsfeld statt. kg