Engagiert zu einem Punkt

Mit einer leistungsgerechten Punkteteilung endete die Begegnung der Verbandsliga-B-Junioren des FV Lauda und des SV Waldhof Mannheim II. Die Zuschauer im städtischen Stadion sahen eine von beiden Teams engagiert geführte und lebhafte Partie, die letztlich keinen Sieger verdient hatte.

Lauda überließ den „Waldhof-Buben“ zunächst die Initiative im Spielaufbau in der eigenen Hälfte, um dann nach Balleroberung im Mittelfeld durch direktes Umschaltspiel die eigenen, schnellen Spitzen einzusetzen. Deshalb war man seitens der Heimelf darauf bedacht, defensiv kompakt und sicher zu stehen und durch geschicktes Verschieben die Räume im Mittelfeld dicht zu machen. Diese taktische Marschroute ging in der ersten Hälfte weitgehend auf. Und hätte der Unparteiische nach einer sehenswerten Kombination der Hausherren nicht auf Abseits entschieden, als Yannik Winter den Mannheimer Schlussmann überwand, wäre Lauda nach 25 Minuten auch in Führung gegangen.

Nach dem Seitenwechsel folgten 20 Minuten, in denen der Waldhof die Oberhand zu gewinnen schienen. Lauda war deutlich weniger gallig und griffig als vor der Pause und bekam keinen rechten Zugriff mehr im Mittelfeld. Nach dieser Drangphase der Gäste fanden die Hausherren allerdings ins Spiel zurück und erarbeiteten sich selbst noch gute Chancen erarbeiten. Letztlich aber blieb die Partie torlos. wem

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018