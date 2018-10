Bei seinem Auswärtsspiel beim ATSV Mutschelbach am Samstag um 15.30 Uhr will der FV Lauda seinen Aufwärtstrend in der Verbandsliga bestätigen. Mutschelbach war am letzten Wochenende auf eine Trotzreaktion der Kirchheimer nach ihrer 1:11-Blamage in Zuzenhausen vorbereitet und ließ beim 5:2-Auswärtssieg den Gastgeber nicht zur Entfaltung kommen. Daheim hat der ATSV in den Heimspielen überzeugt. Nur am dritten Spieltag kassierte er die bisher einzige Niederlage, als der dem SV Sandhausen II mit 1:2-Toren unterlag. Der ATSV ist derzeit bester Aufsteiger; der FV Lauda gehört zu den drei übrigen Neulingen, die momentan auf Abstiegsrängen um den Ligaverbleib kämpfen.

Für einige FV-Akteure wird es ein Wiedersehen mit Philipp Engert geben, der in allen bisherigen Punktspielen beim Gastgeber in der Startelf stand. Von 2013 bis 2015 spielte er zwei Jahre für den FV Lauda in der Landesliga. Der Verein aus der Gemeinde Karlsbad spielte in der Saison 2012/13 noch in der Kreisklasse A..

FV-Trainer Marcel Baumann sieht den FV nicht chancenlos: „Wenn man sich die Ergebnisse und Spielverläufe von Mutschelbach betrachtet, sind es immer ganz enge und interessante Partien. Ich hab mir einige Spiele von ihnen angeschaut und analysiert. Uns erwartet ein enges Spielfeld, das uns aber entgegenkommen sollte, da wir momentan sehr zweikampfstark und gut bei zweiten Bällen sind.“ ferö

