Entscheidung steht bevor

VfB Sennfeld/Roigheim II – VfR Gommersdorf III. Eine klare Sache für den Tabellenführer war das Hinspiel. Doch ob es im Rückspiel nun auch so leicht wird, muss man abwarten. Auch wenn der VfB die vergangenen fünf Partien allesamt gewann, waren die Auftritte nicht so souverän wie in der ersten Halbserie.

SpG Krautheim/Westernhausen II – SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen II. Aufhorchen ließ der Gastgeber zu Ostern mit einem Sieg gegen Götzingen/Eberstadt II. Beim Tabellendritten schoss Jens Hinrichs in der Schlussphase den umjubelten Siegtreffer. Die Gäste gewannen ihre Partie gegen Schweinberg II.

SpG Adelsheim/Oberkessach II – FC Zimmern. Schwierige Heimpartie für die SpG: Zimmern verlor auswärts erst eine Begegnung. Dies soll mit Sicherheit auch nach dem Derby gegen die „Zweite“ so sein.

FC Schweinberg II – SpG Mudau/ Schloßau II. Das einzige Aufeinandertreffen der beiden Teams endete mit einer zweistelligen Klatsche für die Heimmannschaft. Doch der FCS II verbesserte seine Defensivleistung im Gegensatz zur Vorrunde gewaltig und will nun für eine kleine Überraschung sorgen.

SpG Bofsheim I/Osterburken III – SV Leibenstadt. In der Tabelle trennen beide Mannschaften nur einen Zähler. Zudem haben die SpG und der SVL die gleiche negative Tordifferenz. Wer holt sich den sechsten Saisonsieg? mag

