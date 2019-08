Einen „überraschenden Neuzugang“ verzeichnet der FSV Hollenbach. Felix Gutsche, zwei Mal in Folge Torschützenkönig der der Bezirksliga Hohenlohe, hat sich zum 1. August dem württembergischen Fußball-Verbandsligisten angeschlossen. Eigentlich war der 21-Jährige zum 1. Juli vom SV Wachbach zum SKV Rutesheim, ebenfalls Verbandsliga Württemberg, gewechselt, doch dort hat er sich nach eigenen Angaben nicht so wohl gefühlt. Er wollte wieder mehr zurück in Richtung Heimat.

„Er war ja schon bei uns in der Jugend. Er passt zu uns“, bestätigte gestern Karlheinz Weidmann, Vorsitzender des FSV Hollenbach, den nachträglichen Transfer. „Wir sind froh, dass wir ihn bekommen konnten, schließlich sind wir im Angriff eh nicht so üppig besetzt“, fügte Weidmann an. / mf

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019