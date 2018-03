Anzeige

Bei der TSG Impfingen läuft es in der Kreisklasse B Tauberbischofsheim derzeit wie am Schnürchen: Zuletzt fuhr man im „Sechs-Punkte-Spiel“ beim Tabellennachbarn Dittwar/Heckfeld den vierten Sieg in Folge ein und zog nach Punkten mit dem Rivalen gleich. Sollte man auch im Spiel gegen die SG Uissigheim II/Gamburg stark agieren, dürfte dem nächsten „Dreier“ wohl nichts im Wege stehen. – Hinspiel: 1:4.

Türkgücü Wertheim ist im Meisterschaftsrennen nach wie vor das Maß aller Dinge. Der souveräne Spitzenreiter trifft nun auf Kellerkind SG Welzbachtal II, die zuletzt gegen Urphar/Lindelbach ihre Negativserie von drei Niederlagen in Folge beendete. Trotz dieses Erfolgserlebnisses scheint ein Punktgewinn eher unwahrscheinlich. – Hinspiel: 3:0.

Torjäger der Kreisklasse B TBB 16 Tore: Max Weiske (Impfingen). 14 Tore: Samet Karaveli (Wertheim). 11 Tore: Marcel Schönig (Boxtal II/M.), Julian Turrek (Urphar). 10 Tore: Lukas Gehrig (Uiffingen), Gökce Genc (Wertheim), Yildirim Mücahit (Lauda). 9 Tore: Ralf Dörr (Brehmbachtal II), Andre Göbel (Uissigheim II/G.), Nils Lotter (Dittwar/H.). 8 Tore: Furkan Uzun (Wertheim). 7 Tore: Lukas Ernst (Uiffingen).

Durch den deutlichen 4:0-Erfolg über die SG Wittighausen II/Zimmern hat die SG Unterschüpf/Kupprichhausen II zuletzt den Anschluss an die Aufstiegsplätze gehalten. Währenddessen ist der SSV Urphar/Lindelbach durch seine Niederlage bei der Welzbachtal II zunächst einmal im „Niemandsland“ der Tabelle verschwunden. Sollte die SG an die Leistung des vorigen Wochenendes anknüpfen, sollte der SSV keine große Hürde darstellen. – Hinspiel: 2:1.