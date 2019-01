Erfahrene Männer am Ruder

Bayernligist Würzburger FV hat sein Trainerteam für die kommende Spielzeit 2019/20 präsentiert. So wird Berthold Göbel ab Sommer neuer Cheftrainer an der Mainaustraße. Als Co-Trainer konnte der WFV Marco Scheder verpflichten.

„Fundierte Ausbildung“

„Wir freuen uns, dass wir nach vielen intensiven Gesprächen mit sehr kompetenten und interessanten Trainern aus der Region nun zwei erfahrene Männer gefunden haben, mit denen der Verein seine gesteckten Ziele gemeinsam und erfolgreich angehen wird. Göbel steht für eine fundierte fußballerische Ausbildung und schnelle Einbindung von Nachwuchsspielern in den Bayernliga-Kader. Das hat er bereits sehr erfolgreich bei der U23 des FC 05 Schweinfurt unter Beweis gestellt. Das entspricht genau unserer Zielführung, künftig den jungen Spielern eine Chance zu bieten, sich in der Bayernliga zu zeigen und gegebenenfalls auch für höhere Aufgaben zu präsentieren“, bestätigte Jürgen Roos die Personalien. Zudem soll Marco Scheder auch die Koordination des Jugend-Großfeldbereichs vom scheidenden Jugendkoordinator Giuseppe Livadoti übernehmen. Weiter betonte der Sportliche Leiter des WFV: „Dass der WFV sportlich bereits jetzt gesichert ist und in den vergangen fast vier Jahren zahlreiche Erfolge zu verbuchen hat, ist in erster Linie dem Trainer Marc Reitmaier und seinem langjährigen Co-Trainer-Assistenten Maurizio Orofino zu verdanken. Beide haben sich entschlossen, eigene Wege zu gehen.“

„Besondere Bedeutung“

Göbel selbst freut sich auf seine neue Aufgabe: „Der WFV ist eine interessante Aufgabe für jeden Trainer. Er hat für Würzburg und die ganze Region immer noch eine besondere Bedeutung. Unser Ziel in der kommenden Saison ist die Integration neuer Spieler in den aktuellen Bayernliga-Kader des WFV und das Erreichen eines sicheren Tabellenplatzes.“

