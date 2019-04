Erinnerungen an das Hinspiel geben wenigstens ein bisschen Hoffnung

Mit etwas Wehmut blickt der FV Lauda vor dem Auswärtsspiel beim Verbandsliga-Tabellenführer VfB Gartenstadt am Sonntag um 15 Uhr auf das Kräftemessen in der Hinrunde zurück. Am elften Spieltag knöpfte ein bärenstarker FV den favorisierten Gästen ein 0:0 ab. Doch noch immer haben die Gartenstädter ein komfortables Polster vor dem SV Sandhausen II.

Bis auf Daniel Fell war die Mannschaft, die am Ostermontag mit 0:4 gegen die TSG Weinheim den Kürzeren zog, mit der Startelf identisch, der im Hinspiel gegen Gartenstadt die Punkteteilung gelang. Ganz abgesehen also von den verletzungsbedingten Ausfällen, zieht sich wie ein roter Faden durch alle Auftritte der Laudaer Truppe, dass ihr nicht die spielerischen Mittel, sondern die Konzentration fehlt, über 90 Minuten die taktischen Vorgaben an der Seite von Spielertrainer Marcel Baumann diszipliniert und motiviert umzusetzen. Deshalb sind die Erwartungen, noch einmal dem Tabellenführer Paroli bieten zu können, in der derzeit präsentierten Form auf ein Minimum gesunken.

VfB-Trainer Dirk Jörns bietet eine erfahrene Mannschaft – der Kader ist mit etwas über 26 Jahren im Durchschnitt etwas älter als der des FV Lauda – auf, die daheim mit einer beeindruckenden Tordifferenz von 32:6 kein einziges ihrer 13 Heimspiele verlor. Nur gegen Heddesheim und Eppingen musste sich Gartenstadt mit einer Punkteteilung begnügen. Acht Spiele blieb die Mannschaft aus dem Mannheimer Vorort ohne Gegentor; keine rosigen Aussichten also für den FV Lauda, der mit Heidelsheim bisher die schwächste Torausbeute (25) aufweist und bei einer 12:44-Trefferdifferenz nach 14 Auswärtsspielen nicht gerade Angst und Schrecken verbreitet. Doch die Hoffnung lebt, dass trotz des unvermeidlichen Abstiegs die Eisenbahnstädter erhobenen Hauptes aus Gartenstadt zurückkehren. ferö

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.04.2019