Erst die Sensation schaffen, dann 3. Liga erreichen

„Schnüdel“-Macher Wolf will mehr

Der Motor dabei heißt ganz klar: Markus Wolf. Der erfolgreiche Geschäftsmann ist seit zehn Jahren im Verein tätig, Anfangs als Hauptsponsor, mittlerweile als Präsident, Geschäftsführer und logisch auch immer noch als der wichtigste Geldgeber des jahrelang klammen Vereins. Bereits im Vorjahr sorgten die Schweinfurter im DFB-Pokal für Furore. In der ersten Runde wurde überraschend Zweitligist SV Sandhausen mit 2:1 aus dem Weg geräumt. In der zweiten Runde war der spätere DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt beim 0:4 im ausverkauften Willy-Sachs-Stadion nach aufopferungsvollem Kampf eine Nummer zu groß.

An der Seitenlinie vertraut Wolf seit dieser Saison Ex-Profi Timo Wenzel (unter anderem VfB Stuttgart), der Gerd Klaus (jetzt Sportdirektor) nach sechs Jahren als Cheftrainer beerbte. Der Start in der Regionalliga, in der diese Saison die Meisterschaft herausspringen soll, verlief mit vier Siegen und zwei Unentschieden vielversprechend. „Mit guter Arbeit haben wir in den letzten Jahren vieles geschafft. Das macht uns sehr stolz, in Schweinfurt wieder nach langen Jahren solche Ziele zu verfolgen und um den Aufstieg in die 3. Liga mitzuspielen“, erklärt Wolf und wird dabei aber auch nicht müde zu betonen, dass sein Engagement keineswegs auf die finanzielle Unterstützung reduziert werden darf: „Ich verstehe nicht, dass immer nur alles aufs Geld fixiert wird. Wenn ich keinen Spaß daran hätte, würde ich mir die viele Arbeit auch nicht antun. Ich habe dabei auch viele Freunde und Bekannte kennengelernt, und irgendwann sind wir vielleicht in der Lage, als Verein wieder ein bisschen zurück zu zahlen.“ Mit einem Pflichtspiel gegen den großen FC Schalke 04 ist das Markus Wolf und seinem Team ganz sicher jetzt schon geglückt.

Déjà-vu für Top-Torjäger Jabiri

Wie soll ein Viertligist den Vizemeister der Bundesliga zu Fall bringen? Darüber wird sich Timo Wenzel sicherlich wochenlang den Kopf zerbrochen haben. Einer der Wenzels Ass im Ärmel sein könnte, ist Adam Jabiri. Der 34-jährige Stürmer ist der Publikumsliebling und die große Symbolfigur des Vereins. In der vergangenen Saison traf der Ex-Kickersstürmer 27 Mal, in der laufenden Spielzeit auch bereits viermal in sechs Spielen. „Wir werden nichts herschenken und alles in die Waagschale werfen, um das Wunder zu schaffen“, so die Ansage des Schweinfurter Anführers. Für Jabiri wird es zudem eine kleine Reise in die Vergangenheit. Im Januar 2010 durfte der gebürtige Kitzinger, damals im Trikot der TSG Hoffenheim, 25 Minuten Bundesliga-Luft in der Gelsenkirchener „Veltins-Arena“ schnuppern. Seine direkten Gegenspieler hießen damals Benedikt Höwedes und der Brasilianer Marcelo Bordon. Dieses Mal warten die beiden Verteidiger-Schwergewichte Naldo und Neu-Schalker Sane auf „Jabo“, der das gewohnt locker nimmt: „Es gibt bestimmt angenehmere Gegenspieler“. Vor acht Jahren ging Jabiri mit einer 0:2-Niederlage vom Feld. Vielleicht klappt es ja im zweiten Anlauf mit einem Sieg gegen die „Knappen“.

Wie schon beim letztjährigen Zweitrundenspiel gegen Eintracht Frankfurt wird das Willy-Sachs-Stadion mit 15 060 Zuschauern ausverkauft sein. Die Partie wird zudem von Bezahlsender „Sky“ live in voller Länge übertragen. Parkplätze sind rund um das Stadion auf dem Volksfestplatz und in der Niederwerrner Straße vorhanden. Die Stadiontore öffnen ab 18.30 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.08.2018