Erst Nassig besser, dann der TSV

SV Nassig – Tauberbischofsh. 1:1

Nassig: Link, Ziegler, Seyfried J. (87. Baumann), Seyfried N., Wolz, Sock (67. Piechowiak), Budde, Muehling, Kunkel, Vollhardt (78. Correia), Emrich.

Tauberbischofsheim: Bier, Shynkevich, Rodemers, Höfling, Kircher, Gimbel, Schrank, Freundschig D. (67. Miller), Freundschig L., Wolter (80. Stockmeister), Seethaler.

Tor: 1:0 (13.) Emrich, 1:1 (54.) Gimbel. – Schiedsrichter: Schindler (Leimen). – Zuschauer: 120.

Die erste Chance in der Begegnung hatte der Gast aus Tauberbischofsheim bereits in der sechsten Minute durch eine Direktabnahme von Wolter. In der Folge setzte aber der heimische SVN die Offensivakzente in der Partie. In der 13. Minute schloss Emrich gekonnt zum 1:0 ab.

Nur zwei Minuten später setzte Nassigs Sock den Ball aus 20 Meter an die Querlatte des Gästegehäuses. In der 25. und 28. Minute hatte Nassig weitere Chancen, um die Führung auszubauen. Kurz vor dem Pausenpfiff zeichnete sich Nassigs Keeper Link bei einem Distanzschuss aus.

Nach dem Seitenwechsel kam der Gast aus Tauberbischofsheim besser aus der Kabine und setzte die Gastgeber in der eigenen Hälfte fest. Nach einem Nassiger Ballverlust im Mittelfeld spielte der Gast schnell in die Spitze und Gimbel nutzte den vorhandenen Platz zum 1:1-Ausgleich.

Weitere TSV-Chancen

Im weiteren Spielverlauf präsentierte sich Tauberbischofsheim überlegen und konnte Nassig erfolgreich vom eigenen Gehäuse fernhalten. Dazu hatte der TSV gute Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Es blieb jedoch beim 1:1.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.10.2018