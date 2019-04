Erste Niederlage für den SVP

SG Külsheim/Uissigheim – SV Pülfringen 1:0. Der SV Pülfringen reiste als bis dahin ungeschlagener Tabellenführer nach Külsheim, wo die Spielerinnen der SG auf Revance für die unglückliche 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel brannten. Das Spiel begann mit einer Phase des Abtastens. Bald erspielte sich die Heimmannschaft dann aber leichte Spielvorteile und erste Torchancen. In der 19. Minute war es Christina Wagner, die nach einem sehenswerten Pass von Vivian Volk aus halblinker Position das vielumjubelte 1:0 erzielte. Pülfringen versuchte in der Folgezeit, den Druck zu erhöhen. Alle Bemühungen seitens der Gäste blieben aber bereits im Mittelfeld oder in der gut aufgestellten Abwehr der SG hängen. Auch in der zweiten Hälfte blieb das Spiel vor erfreulich vielen Zuschauern unter der Leitung des sicheren Schiedsrichters engagiert geführt und spannend – mit Vorteilen für die gastgebende Mannschaft. Erst in der Schlussphase kam Pülfringen zu Torchancen, die aber ungenutzt blieben.

TSV Schwabhausen – TSV Oberwittstadt 4:2. Die Gastgeber gingen durch Xena Ulshöfer in Führung. Kurz darauf fiel der Ausgleich zum 1:1 durch Selina Siegfried. Es folgten zwei weitere Tore für den TSV Schwabhausen durch Xena Ulshöfer. Zu beginn der zweiten Hälfte verkürzte schoss Annika Zieer durch einen Freistoß das 3:2. Durch das Tor von Chiara Seipel entschied die Heimmannschaft das Spiel für sich.

SG Wenkheim/Großrinderfeld – TV Hardheim 5:0. Die Gastgeber spielten von Beginn an konzentriert und erzielten bereits in der dritten Minute den Führungstreffer. Im weiteren Spielverlauf war es stets die SG, die Druck auf das gegnerische Tor machte. In der 19. Minute fiel schließlich das Tor zum 2:0, dem man in der zweiten Hälfte noch drei weitere Treffer folgen ließ. Das 5:0 war auch in dieser Höhe verdient. Torschützen: Maren Scherer (2), Beatrice Fiks, Heike Salzmann, Kira Eifler.

TSV Oberwittstadt – SG Külsheim/Uissigheim 0:2. In der ersten Hälfte hatte das Spiel des TSV etwas mehr Struktur. Aufgrund der hohen Fehlerquote im Passspiel wurden jedoch keine zwingenden Torchancen herausgespielt. Auf der anderen Seite vereitelte die starke Torhüterin Selina Baumgartner einige gute Chancen der SG Külsheim-Uissigheim, so dass es mit einem 0:0 in die Halbzeit ging. Die Gäste begannen die zweite Hälfte mit mehr Druck und Ballbesitz und drängten die Gastgeber in die Defensive. Christina Wagner brachte in der 55. Minute den Ball zum 1:0 für Külsheim/Uissigheim im Gehäuse des TSV unter. Nur sieben Minuten später erhöhte Nina Kaufmann auf 2:0. Die TSV-Spielerinnen hatten dem nicht mehr viel entgegen zu setzen. So blieb es beim verdienten Gästesieg.

SV Pülfringen – FV Oberlauda 6:3. In einem torreichen und schnellen Spiel standen sich zwei gleichwertige Mannschaften gegenüber. Die Gäste aus Oberlauda hatten in der ersten Hälfte einige Chancen, doch die Pülfringer Abwehr stand sicher. Sabrina Knüll erzielte die Führung, die Nesrin Tanriverdio allerdings postwendend ausglich. Michelle Arlt und Sabrina Knüll erzielten nach der Halbzeit die Tore zum 3:1. Oberlauda kam durch Sabrina Döpfner noch mal auf ein Tor heran, doch Marina Thiel, Ramona Haberkorn und Rebecca Rapp erhöhten für die Heimmannschaft auf 6:2. Den Schlusspunkt setzte Nadja Hildebrandt mit dem Tor zum 6:3.

