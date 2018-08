Erster Dämpfer für den FC Hundheim/St.

FV Mosbach - FC Grünsfeld 3:0

Mosbach: Söhner, Hauk, Knörzer, Hiller (88. Beyer), Schaffrath (82. Tilsner), Frey, Schneider (75. Mohammadi), Augustin, Kreß, Hinninger, Ebel. Grünsfeld: Withopf, Dürr, Konrad, Betzel (65. Kraft), Seubert, B. Scherer, Schreck (85. Wagner), Schipper (74. T. Dürr), Braun, Fries, S. Scherer. Tore: 1:0 (4.) Ebel, 2:0 (40.) Schneider, 3:0 (80.) Frey. - Besonderes Vorkommnis: Withopf hält Elfmeter von Ebel (67.). - Schiedsrichter: Arthur Mounchili Njoya (Neckarau). - Zuschauer: 120.

Einen verdienten Sieg feierte der Meisterschaftsmitfavorit aus Mosbach gegen den FC Grünsfeld. Zu dem drei Toren vergab die Hogen-Truppe noch drei weitere hundertprozentige Chancen für einen höheren Sieg. Grünsfeld war bemüht, zu mehr reichte es am gestrigen Abend aber nicht.

TSV Oberwittstadt – FC Hundheim-Steinbach 5:1

Oberwittstadt: Dikel, Hornung, Zeller, Zimmermann, Kolbeck (72. Czerny), Rolfes, Reinhardt (78. M. Kern), B. Walz, Essig, Rüttenauer (56. Ch. Schledorn), S. Walz (67. Kunkel). Hundheim-Steinbach: Brugger, Koprowski, Trunk, Dick, Hilgner, Öchsner, J. Münkel (46. Fischer), A. Münkel, R. Bundschuh, Pahl, Lutz (84. D. Bundschuh).

Tore: 1:0 (2.) Rolfes, 2:0 (4.) Rolfes, 2:1 (15.) R. Bundschuh, 3:1 (29.) Reinhardt, 4:1 (36.) A. Rüttenauer, 5:1 (69.) Zeller. - Schiedsrichter: Lukas Heim (Bruchsal). – Zuschauer: 200.

Im Grunde war die Partie bereits nach den ersten 45 Minuten gelaufen. Nach vier Minuten stand es 2:0 nach zwei Toren von Dominik Rolfes. FC-Torjäger René Bundschuh verkürzte in der 15. Minute durch einen abgefälschten Freistoß auf 1:2. Die Hausherren waren auch weiter spielbestimmend und erhöhten noch vor der Pause durch Daniel Reinhardt und Andreas Rüttenauer auf 4:1. Im zweiten Spielabschnitt ließ es der TSV bedeutend gemächlicher angehen. So war es nicht verwunderlich, dass das Tor-Jingle nur noch einmal zu hören war: In der 69. Minute versenkte Lars Zeller einen Foulelfmeter unhaltbar zum 5:1. Zimmermann wurde zuvor regelwidrig im Strafraum gefoult.

Tauberb’heim – FSV Waldbr. 1:1

Tauberbischofsheim: Wörner, Burger, Höfling, Kircher, Miller (66. Freundschig), Schlachter, Wolter, Hilbert, Münch (61. Gimbel), Greco, Seethaler. Waldbrunn: Haas, Schulz, Gramlich, Baumbusch, Agac, Palm, Bock (86. Beisel), Guckenhan (77. T. Münch), Kwasniok, Kuhn (90. K. Münch), Köklü (77. Hehl), Tore: 0:1 (57.) Kerim Agac, 1:1 (66.) Hendrik Seethaler. – Schiedsrichter: Moritz Dammert (Kronau). – Zuschauer: 160.

In der ersten Hälfte neutralisierten sich beide Teams, weshalb Chancen Mangelware blieben. Erst nach der Pause wurde der TSV dominanter. Zeitweise zogen die Gastgeber sogar ein Powerplay auf. Am Ende war das 1:1 für die Gäste glücklich.

SV Nassig – VfR Uissigheim 1:1

Nassig: Schwind, Ziegler, Kunkel (60. Lang), Seyfried, Budde (80. Klein), Baumann, Sock, Correia (75. Dworschak), Muehling, Karlein (35. Schuhmacher), Vollhardt. Uissigheim: M. Diehm, R. Diehm, May, Rüttling, Schmitt, M. Füger, C. Gros, S. Gros, Faulhaber, Väth, M. Duschek. Tore: 1:0 (25. Schmitt), 1:1 (40. Sock) . –Schiedsrichter: Benedikt Ertl (Assamstadt). – Zuschauer: 200.

Beim SV Nassig stieg das Lokalderby, bei dem es wie erwartet zur Sache ging. Der Gast ging in der 25. Minute durch Schmitt in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause glichen die Gastgeber nach einem Eckball aus. Leon Sock köpfte den Ball in der 40. Minute ins gegnerische Tor. Uissigheim hat zum Schluss noch einmal massiv auf die Führung gedrängt, doch es blieb beim verdienten 1:1-Unentschieden.

SV Osterburken – Türkspor 1:0

Osterburken: Niklas, Elert St., Baumgart , Mench (89. Watzal), Nemeth (54. Eckel), Schmitt T., Gutenberg D. (70.Gutenberg M), Hettinger, Titarenko, Frey (79. Baidin).

Türkspor: Bozkurt, Heck, Öztürk,Sürücü, Altinyaldiz, Springer, Güler, Artun, Gül (67. Dadb),Üzümcü, Bakacak.

Tor: 1:0 (62.) Mench. – Schiedsricheter: Marvin Hoffmann (Mannheim). – Zuschauer: 105.

In Hälfte eins war das Spiel auf beiden Seiten von vielen Abspielfehlern geprägt. Insbesondere die Gastgeber legten eine unverständliche Nervosität an den Tag. Die Pausenansprache von Trainer von Trainer Wöppel schien gewirkt zu haben. .In der 62. Minute vollendete Mench eine schöne Kombination zum Tor des Tages. Die Gäste bäumten sich nochmals auf, doch mit Glück und Geschick verteidigten die Einheimischen die Führung.

