Erster Punktgewinn in Potsdam

1. FFC Turbine Potsdam – TSG 1899 Hoffenheim 1:1

Tore: 1:0 (50.) Lara Prasnikar, 1:1 (56.) Nicole Billa.

Die Bundesliga-Frauen der TSG 1899 Hoffenheim knüpften beim 1. FFC Turbine Potsdam an die starken Leistung der gesamten Vorrunde an und ergatterten sich mit einem 1:1 erstmals einen Punkt im Karl-Liebknecht-Stadion. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Lara Prasnikar die Turbine verdient in Führung (50.), doch Nicole Billa glich sechs Minuten später aus und sicherte der TSG damit ein hart erkämpftes Unentschieden.

Viel Tempo, aggressiv geführte Zweikämpfe und zwei Teams, die sich nichts schenkten. Schon in der Anfangsphase war – wie schon im Hinspiel – viel Feuer in der Begegnung zwischen der TSG und dem 1. FFC Turbine Potsdam. Torchancen ergaben sich dennoch nur wenige, denn beide Defensivverbünde arbeiteten konzentriert. So ging es im ersten Durchgang munter zwischen den beiden Toren hin und her, Treffer fielen im über weite Strecken ausgeglichenen Duell aber nicht.

Mit einer starken Druckphase der Gastgeberinnen begann die zweite Halbzeit. Innerhalb von kurzer Zeit fielen dann die beiden Treffer. Anschließend blieb das Duell umkämpft, größere Vorteile besaßen weiterhin die Potsdamerinnen. pk

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.12.2018