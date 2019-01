Erster Test gegen Weinsberg

Am Montag hat die Mannschaft von Chef-Trainer Jürgen Ehrmann den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen, am Wochenende steht für die Frauen der TSG Hoffenheim bereits das erste Testspiel auf dem Programm. Bereits am 10. Februar startet für die TSG mit dem Nachholspiel gegen den 1. FFC Frankfurt die zweite Saisonhälfte in der Allianz Frauen-Bundesliga. Das erste Testspiel auf dem Weg zur Topform bestreitet die Mannschaft von Chef-Trainer Jürgen Ehrmann am Samstag. Um 13 Uhr tritt die TSG gegen den SV Weinberg an. Die Gäste überwintern in der 2. Bundesliga auf dem zehnten Tabellenplatz. „Unser erster Gegner hat seine Stärken sicherlich im kämpferischen Bereich“, so Fabienne Dongus. „Spielerisch werden wir Weinberg überlegen sein, so dass wir insbesondere unser Spiel in die Offensive forcieren können.“ ph

