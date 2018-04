Erstes Derby mit Partner

Anzeige

Jetzt hat es in der A-Klasse auch den SV Waldhausen erwischt: Im 18. Saisonspiel hat der Tabellenführer erstmals verloren – und zwar im Spitzenspiel beim FC Hettingen. Doch lange Zeit zum ärgern hat der SVW nicht, denn es beginnen die englischen Wochen, in denen die vielen ausgefallenen Spiele aus dem Spätherbst und „Früh-Frühling“ nachgeholt werden. Deshalb wird in der heutigen Rubrik nicht nur „nachgehakt“, sondern auch vorausgeschaut.

Kreisliga Buchen

Das gab es auch selten: Die ersten sechs Mannschaften haben allesamt gewonnen. Von einer äußerst ausgeglichenen Liga kann in dieser Saison nicht die Rede sein. Es gibt vier Teams, welche Titel und Vizemeisterschaft unter sich ausmachen, und es gibt unten vier Teams, die am Ende, in welcher Konstellation auch immer, auf den letzten vier Plätzen stehen werden. „Unter den oberen Vier“ sticht am Mittwochs-Spieltag die Top-Begegnung zwischen Hainstadt und dem in der Rückrunde äußerst starken TSV Höpfingen II ins Auge. Für die als Spitzenreiter in die Winterpause gegangene Spvgg. Hainstadt gilt es, Anschluss an Walldürn und Rosenberg zu halten und sich mit einem Sieg eines Verfolgers „zu entledigen“,