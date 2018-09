Es gab kein Durchkommen für den SVK

Königshofen – Gommersdorf 0:3

Königshofen: Hönig, Saul, Henning, Tiefenbach, Baumann, Rathmann (79. Michelbach N.), Inal, Karim (77. Michelbach M.), Arias, Fell, Wolf,

Gommersdorf: Bayha, Hermann, Schmidt M. (84. Stöckel) , Feger (79. Mütsch), Gärtner, Hespelt, Geissler, Walter, , Mütsch, F. Schmidt (77. Beck), Scheifler,

Tore: 0:1 (39.) Scheifler, 0:2 (61.) Scheifler, 0:3 (81.) Gärtner. – Schiedsrichter: Richard Gerstlauer (Mosbach). – Zuschauer: 510.

Vor prächtiger Kulisse zum Messeauftakt gewann der Tabellenführer der Fußball-Landesliga Odenwald verdient mit 3:0 in Königshofen. Die Gäste waren von Beginn an am Drücker, und schon in der Anfangsphase brannte es gleich zweimal im SV-Strafraum. Mit zunehmender Spieldauer befreiten sich die Einheimischen etwas, ohne jedoch für Gefahr in der gegnerischen Hälfte zu sorgen. Kurz vor der Pause fiel dann doch die Führung für die Gäste aus dem Jagsttal , als Scheifler einen zu kurz abgewehrten Ball aus der Distanz über Freund und Feind in die Maschen hob.

Nach dem Seitenwechsel schien die Begegnung zunächst einzuschlafen. Tabellenführer Gommersdorf ließ es fast zu ruhig angehen, doch die Platzherren konnten diese „Auszeit“ des Gegners nicht ausnutzen. In den Offensivaktion blieb man viel zu harmlos und das Angriffsspiel „verhungerte“ durch viel zu viele ungenaue Zuspiele. In der 61. Minute war die Angelegenheit dann so gut wie gelaufen. Ein Freistoß blieb erst in der Mauer hängen, doch Tobias Scheifler reagierte am schnellsten und schoss den Ball unhaltbar zum 2:0 für den VfR Gommersdorf ins Tor. Im Anschluss daran bemühten sich die Messestädter zwar redlich, allerdings gab es vorne weiter kein Durchkommen. Stattdessen sorgte Markus Gärtner in der 81. Minute für die endgültige Entscheidung in diesem Messespiel.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018