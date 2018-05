„Es ist eine Saison wie im Märchen“

Anzeige

Vier Spielklassen gibt es im Fußballkreis Buchen – in zweien davon stehen die Meister bereits fest: Nach dem TTSC Buchen in der „B1“ machte nun am Sonntag der SV Waldhausen sein „Meisterstück“. Das 2:0 gegen den VfB Altheim sicherte den erneuten Aufstieg.

Kreisliga Buchen

Die Weichen in Richtung Titel hat Eintracht Walldürn mit dem nie gefährdeten Sieg gegen den TV Hardheim gestellt. Jetzt noch ein „Dreier“ nächsten Sonntag beim Gastspiel in Seckach – und die Rückkehr in die Landesliga ist „eingetütet“. Im Tabellenkeller hat der SV Bretzingen wieder „aufgemuckt“ und zwar mit dem 4:1-Erfolg gegen Seckach. Es bleibt allerdings zu befürchten, dass es in diesem Jahr weder einen direkten Absteiger noch ein Relegationsspiel geben wird. Dann nämlich, wenn neben Eberstadt und Götzingen nun auch Hardheim und Bretzingen „zusammen gehen“.