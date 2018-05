Es war der Tag der Heimmannschaften

Anzeige

Reicholzh./D. II – Impfingen II 4:0

Tore: 1:0 (8.) Dominik Trabold, 2:0 (23.) Christoph Fröber, 3:0 (39.) Hassan Nazari, 4:0 (48.) Pascal Kunkel.

Die Heimelf war bereits in der ersten Spielhälfte drückend überlegen. Die Gäste, die nur selten zu Torchancen kamen, sahen sich bereits zur Pause mit drei Treffern im Rückstand. Nach dem Tor zum 4:0 kurz nach der Pause schalteten die Gastgeber zwei Gänge zurück.

Brehmbachtal III – Türkg. W. II 3:0

Tore: 1:0 (58.) Michael Eckl, 2:0 (77.) Sven Trabold, 3:0 (86.) Daniel Eckl. – Gelb-rote Karte: Toni Frazzitta (Türkgücü/80.).

Die erste Hälfte der Partie gestaltete sich weitestgehend ausgeglichen bei nur wenigen Torchancen. Mit zunehmender Spieldauer übte die Heimmanschaft dann mehr Druck auf den Gegner aus und ging folgerichtig durch die Treffer von Michael Eckl und Sven Trabold in Führung. In der Folge dezimierten sich die Gäste durch eine gelb-rote Karte. Daniel Eckl setzte kurz vor dem Ende per Strafstoß noch den Schlusspunkt unter einen verdienten und auch in der Höhe gerechtfertigten Heimsieg des FVB III.

Hundheim/St. II – Kreuzwerth. 3:0

Tore: 1:0 (40.) Philipp Benz, 2:0 (65.) Michael Lutz, 3:0 (75.) Michael Lutz.

In einem Spiel, das der schon feststehende Meister dominierte, fiel erst kurz vor der Pause der verdiente Führungstreffer durch Philipp Benz. Auch nach dem Seitenwechsel bestimmten die Gastgeber das Spiel und Michael Lutz steuerte noch zwei Treffer zu dem auch in dieser Höhe verdienten 3:0-Sieg bei, was dem Hundheimer Goalgetter voraussichtlich auch die Torjägerkanone dieser Liga bescherte.

