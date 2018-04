Esanu trifft drei Mal und ist nun Erster

Anzeige

Führungswechsel in der Kreisliga A 3: Danut-Gheorghita Esanu (SC Wiesenbach) traf drei Mal und liegt nun zwei Tore vor Marco Schmieg (TSV Dörzbach/Klepsau, 26 Tore). Die Nummer eins in der Bezirksliga bleibt Felix Gutsche (SV Wachbach). Vier Tore in drei Minuten gelangen Aaron Weber (Spvgg Gammesfeld).

Bezirksliga Hohenlohe

17 Tore: Felix Gutsche (SV Wachbach).