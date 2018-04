Extrem wichtige Punkte

Anzeige

Tore: 1:0 (31.) Pavkovic, 1:1 (37.) Böhm, 1:2 (42.) Kurt, 1:3 (53.) Kurt, 1:4 (63.) Fertig, 2:4 (72.) Gil Marin, 3:4 (90.) Diaz Vila. – Schiedsrichter: Carsten Gassmann (Speyer). – Rot: Malinovski (79., Spvgg.). – Zuschauer: 100.

Gleich sieben Tore sahen die Zuschauer in Karlsruhe beim Kellerduell zwischen dem FC Español Karlsruhe und der Spvgg. Neckarelz.

In einem hitzigen Duell setzte sich dabei die Spielvereinigung am Ende mit 4:3 durch. Für die Mannschaft von Trainer Marc Ritschel war dies erst der zweite Auswärtssieg der laufenden Saison.

Mann des Tages war dabei Aiman Kurt, der zwei Treffer erzielte. Allerdings mussten die Rot-Schwarzen bis in die Schlussphase um den ersten Sieg in der Rückrunde zittern, denn nach einer scheinbaren komfortablen 4:1-Führung kamen die Gastgeber in der Schlussphase noch einmal bis auf 4:3 heran. Zudem musste Neckarelz ab der 79. Minute mit einem Mann weniger auskommen.

Trotzdem sollte es am Ende zu einem extrem wichtigen Auswärtsdreier reichen. pati

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.04.2018