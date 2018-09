F. Qallakai erlöst Bödigheim

TSV Buchen II – Hainst. /H. II 4:2

Der TSV erspielte sich ein Übergewicht. Nach 25. Minuten erzielte Felch nach einem Lattenfreistoß von Brötel die TSV-Führung. Wenig später hatte der Torschütze Pech mit einem Pfostenschuss. Weitere Buchener Chancen blieben ungenutzt, während die Gäste mit ihrer ersten Chancen durch Marmitt den Ausgleich erzielten.

Kurz nach Wiederbeginn wurde Mergjar frei gespielt und schob zum 2:1 ein. Der erneute Ausgleich gelang Zöllner mit einem sehenswerten Heber. Die Antwort der Buchener war das 3:2 durch R. Müller und in der 75. Minute erhöhte E. Kaya auf 4:2.

Großeicholzh. II – Merchingen 2:0

Von Anfang an nahmen die Einheimischen das Heft in die Hand. Eine schöne Kombination in der 18. Minute schloss Weber mit einem satten Schuss zum 1:0 ab. Trotz weiterer Möglichkeiten blieb es bis zur Pause beim 1:0. . Die zweite Hälfte gestaltete sich noch überlegener.

Die Schwarz-Gelben erspielten sich danach durchaus Chance um Chance, brachten aber keinen Ball im Tor unter. So führte ein Eigentor durch Brümmer zum erlösenden 2:0 in der 65. Minute. In der Folge rettete noch zweimal der Pfosten für die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste.

Buch/B./E.G.A.II.– Walldürn II 1:2

Walldürn ging in der 23. Minute zunächst mit 1:0 in Führung. J. Vogt erzielte das 2:0. D. Rappold verkürzte in der 65. Minute auf 1:2.

FC Donebach II – Bödigheim 0:1

Die zweite des FC erzielte an diesem Tag, trotz Überzahl und zahlreicher Chancen, kein Tor. So entschied ein Distanzschuss das Spiel zugunsten der Gäste aus Bödigheim, die etwas glücklich drei Punkte aus Donebach entführten.

FSV Dornberg – Höpfingen III 0:7

Der FSV Dornberg musste sich gegen Höpfingen III deutlich geschlagen geben. Die Tore für die Gäste schossen: J.Hauk (zwei), M. Weiss, S. Götz, D. Stöckel, J. Berberich, A.Hauk

Eubigheim – Ballenb. II /O.III 14:1

Der heimische FC kontrollierte von Beginn an die Partie und schaffte es in regelmäßigen Abständen, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Die Tore erzielten Ma. Berger (1), L. Blesch (1), G. Englert (3), P. Jost (2), Mo. Berger (1), N. Körtge (4), P. Zimprich (1) und Ö. Celebi (1). Den Gästen gelang noch im Laufe der zweiten Hälfte der „Ehrentreffer“.

