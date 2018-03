F- und E-Junioren spielen am Wochenende letztmals in der Saison unterm Hallendach

Anzeige

Nach über 30 Spieltagen und rund 200 Stunden Hallenfußball beschließen die Nachwuchskicker im Fußballkreis Tauberbischofsheim die Hallensaison 2017/18 am Wochenende 17./18. März mit den beiden letzten Spieltagen der F-und E-Junioren in der Asmundhalle in Assamstadt. Hier das Programm für diese beiden Spieltage:

F-Junioren

Samstag, 17. März: Gruppe 5, Beginn 11 Uhr: TSV Assamstadt II, DJK Unterbalbach II, FC Grünsfeld II, SV Königshofen II, TSV Schwabhausen und TSV Unterschüpf.