Fabian Czaker ist jetzt Zweiter

Mit seinem Doppelpack im Samstagabendspiel in Mönchengladbach schloss Robert Lewandowski in der Torschützenliste der Bundesliga zum Frankfurter Luka Jovic auf. Beide stehen jetzt bei 15 Toren. In der Verbandsliga Württemberg schoss sich der Hollenbacher Fabian Czaker mit seinem elften Saisontreffer im Spitzenspiel in Rutesheim auf den zweiten Platz der Torjägerliste.

Bundesliga

15 Tore: Jovic (Frankfurt), Lewandowski (München).

13 Tore: Alcacer, Reus (beide Dortmund).

12 Tore: Haller (Frankfurt), Poulsen (Leipzig).

2. Liga

23 Tore: Terodde (Köln).

13 Tore: Hinterseer (Bochum), Testroet (Aue).

11 Tore: Cordoba (Köln), Glatzel (Heidenheim), Klement (Paderborn).

3. Liga

13 Tore: Hain (Unterhaching).

12 Tore: Pourié (Karlsruhe).

11 Tore: Fink (Karlsruhe), Kyereh (Wiesbaden).

Regionalliga Südwest

15 Tore: Sulejmani (Mannheim).

11 Tore: Firat (Offenbach), Jacob (Saarbrücken).

9 Tore: Dulleck (Homburg), Gösweiner (Hoffenheim II), Kern (Mannheim), Koffi (Elversberg), Theisen (Homburg).

8 Tore: Hahn (Homburg), Hirst (Offenbach), Jurcher (Saarbrücken) , Lappe (Mainz II).

Oberliga Baden-Württemberg

20 Tore: Sökler (Freiberg).

15 Tore: Dicklhuber (Göppingen).

12 Tore: Tunjic (Stuttgarter Kickers), Vollmer (Linx).

11 Tore: Sanchez (Reutlingen).

10 Tore: Gallus (Oberachern), Haibt (Villingen), Rubio (Linx).

Verbandsliga Nordbaden

16 Tore: Ilhan (Heddesheim).

15 Tore: Stoll (Mutschelbach).

13 Tore: Fetzer (Gartenstadt).

11 Tore: Dahlke (Sandhausen II), Gouras (Walldorf II), Hocker (Schwetzingen), Zuleger (Zuzenhausen).

Verbandsliga Württemberg:

16 Tore: Glotzmann (Sindelfingen).

11 Tore: Czaker (Hollenbach), Lekaj (Leinfelden-Echterdingen).

10 Tore: Nietzer (Dorfmerkingen).

9 Tore: Dilger (Laupheim), Lack (Tübingen), Pöschl (Ehingen-Süd), Zukic (Sindelfingen).

8 Tore: Kenniche (Neckarrems), Lulic (Rutesheim), Wiens (Löchgau).

