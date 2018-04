Anzeige

Einmal durchschnaufen heißt es für den SV Schönfeld, der spielfrei ist. Aufgeatmet hat man beim SVS sicher auch wegen des Urteils, das ein am 12. April sportlich erreichtes 0:0 in Schweigern in einen sportgerichtlich erzielten 3:0-Erfolg für den Spitzenreiter verwandelt hat (wir berichteten bereits). Damit blieb es bei sechs Punkten Vorsprung vor der SG Oberbalbach/Unterbalbach II, die mit einem Heimsieg am Sonntag gegen den SV Distelhausen den Abstand verkürzen möchte.

Zumindest der SG Oberbalbach/Unterbalbach auf den Fersen bleiben möchte die SG Beckstein/Königshofen II, die ebenfalls ein Heimspiel und dabei den Tabellenletzten SV Anadolu Lauda II zu Gast hat.

Torjäger der Kreisklassen C1 und C2 Tauberbischofsheim Kreisklasse C1 21 Tore: Marcel Hahn (Oberbalbach/Unterbalbach II). 15 Tore: Max Lesch (Schönfeld). 13 Tore: Christoph Neser (Oberbalbach/Unterbalbach II). Kreisklasse C2 13 Tore: Lorenz Kunkel (SV Nassig III). 10 Tore: Florian Hirsch, Michael Lutz (beide Hundheim/Steinbach II). 7 Tore: Brandon Jamerson (Reicholzheim/Dörlesberg II).

Wenn der FC Hundheim/Steinbach II nun auch in Sonderriet beim SV Nassig III gewinnt, ist der Spitzenreiter der Kreisklasse C2 Tauberbischofsheim so gut wie durch. Die dritte Garnitur der Eintracht hat dem FCH aber bereits im Hinspiel einen Punkt abgeluchst und traut sich zu, die wohl letzte Chance zu nutzen, um noch einmal nahe heranzukommen an den direkten Aufstiegsplatz. Eine Niederlage darf sich Nassig III auch deshalb nicht erlauben, weil der hinter dem SVN platzierte TSV Kreuzwertheim II sich noch in Lauerstellung befindet. uwb