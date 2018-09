Fair bleiben am Spielfeldrand

„Fair bleiben“ ist die Botschaft, die E-Jugendliche an zwei Wochenenden Ende September an ihre Mamas und Papas richten. Als Symbol überreichen sie den Eltern am Spielfeldrand vor dem Anpfiff eine grüne Karte. Begeisterung für Fußball entsteht bei Kindern vor allem durch Spaß am Spiel. Negativer Einfluss von außen hemmt die Entwicklung der Kinder. Die Fair Play-Tage stehen daher 2018 unter dem Motto „Fair bleiben, liebe Eltern!“ und sprechen gezielt die Erwachsenen im Kinderfußball an.

Zusammen mit den Trainern nehmen die Eltern die wichtigste Vorbildrolle ein: Mit ihrem Verhalten am Sportplatz haben sie maßgeblichen Einfluss auf das zukünftige Verhalten der Kinder.

Der Badische Fußballverband setzt die Fair Play-Tage an den Spieltags-Wochenenden 22./23. und 29./30. September um. Alle E-Junioren-Mannschaften wurden über die Staffelleiter mit einem Set Karten und einem Plakat versorgt.

Die Fair Play-Tage sind nur eine Maßnahmen in der Kampagne „Fair Play? selbstFAIRständlich.“, mit dem sich der Badische Fußballverband an alle Ebenen und Personen im Verein richtet. bfv

