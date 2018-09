Fairplay-Preis für FC Hettingen

Mit Beginn der Saison 2018/19 hat der BFV eine weitere Fairplay-Aktion gestartet, diesmal auf der Ebene Kreisliga: Die fairste Mannschaft am Monatsende wird mit 20 Freikarten für den Besuch einer Indoor-Minigolf-Anlage belohnt. Monatssieger im August wurde der Buchener Kreisligist FC Hettingen, der mit einem über „Fussball.de“ ermittelten Fair-Play-Quotienten von 0,6 in dieser Kategorie die Spitzenreiter aller anderen Kreise hinter sich ließ. Allerdings kann jedes Team pro Saison nur einmal gewinnen. Sollte die Viktoria also erneut auf dem ersten Platz liegen, gingen die Freikarten an den Zweitplatzierten oder den nachfolgenden Gewinnberechtigten. chha

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.09.2018