Fan-Liebling rastet völlig aus

In Sachen Tore rückt Fan-Liebling Jhon Cordoba näher an seinen Vereinskollegen Simon Terodde heran, obwohl der Kölner FC-Stürmer mit seinem Ausraster gegen Regensburg zuletzt die Rote Karte sah. Der Kolumbianer auf Platz zwei der Torjäger der 2. Bundesliga beendet seine starke Saison so mit einem Wermutstropfen. Da er wohl mehr als ein Spiel gesperrt wird, wird er beim Bundesliga-Auftakt nach der Sommerpause erst einmal nicht sofort wieder Tore schießen können.

Bundesliga

22 Tore: Lewandowski (München).

18 Tore: Alcacer (Dortmund).

17 Tore: Jovic (Frankfurt).

16 Tore: Havertz (Leverkusen), Kramaric (Hoffenheim), Reus (Dortmund), Werner (Leipzig).

15 Tore: Belfodil (Hoffenheim), Poulsen (Leipzig).

2. Liga

28 Tore: Terodde (Köln).

20 Tore: Cordoba (Köln).

18 Tore: Hinterseer (Bochum).

17 Tore: Klos (Bielefeld), Wooten (Sandhausen).

15 Tore: Adamyan (Regensburg), klement (Paderborn), Testroet (Aue).

3. Liga

22 Tore: Pourie (Karlsruhe).

15 Tore: Schäffler (Wiesbaden).

14 Tore: Fink (Karlsruhe), Kyereh (Wiesbaden).

12 Tore: Kobylanski (Preußen münster).

Regionalliga Südwest

19 Tore: Koffi (Elversberg).

18 Tore: Sulejmani (Waldhof Mannheim).

17 Tore: Jacob (Saarbrücken), Kern (Waldhof Mannheim).

16 Tore: Jurcher (Saarbrücken).

15 Tore: Wekesser (Walldorf).

13 Tore: Daferner (Freiburg II), Dulleck (Homburg).

Oberliga Baden-Württemberg

31 Tore: Sökler (Freiberg).

24 Tore: Dicklhuber ( Göppingen).

18 Tore: Tunjic (Stuttgarter Kickers).

17 Tore: Rubio (Linx).

16 Tore: Vollmer (Linx).

Verbandsliga Baden

24 Tore: Ilhan (Heddesheim).

21 Tore: Dahlke (Sandhausen), Stoll (Mutschelbach).

20 Tore: Zuleger (Zuzenhausen).

18 Tore: Fetzer (Gartenstadt), Hocker (Schwetzingen).

15 Tore: Antlitz (Walldorf II).

Verbandsliga Württemberg

18 Tore: Czaker (Hollenbach), Glotzmann (Sindelfingen).

17 Tore: Lulic (Rutesheim).

14 Tore: Lekaj (Leinfelden-Echterdingen), Nietzer (Dorfmerkingen), Zukic (Sindelfingen).

Landesliga Odenwald

22 Tore: Schmidt (Gommersdorf).

18 Tore: Albert (Grünsfeld), Heinrich (Höpfingen), Karic (Neckarelz), Moschüring (Grünsfeld), Rüttenauer (Oberwittstadt).

16 Tore: Bundschuh (Hundheim-Steinbach), Gärtner (Gommersdorf), Schneider (FV Mosbach).

14 Tore: Bakacak (Türk. Mosbach).

13 Tore: Faulhaber (Uissigheim).

