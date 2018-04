Fast schon ein „Sechs-Punkte-Spiel“

Anzeige

VfB Altheim – SpG Adelsheim/Oberkessach. In der Nachholpartie unter der Woche hat Altheim einen weiteren souveränen Sieg einfahren können. Voller Konzentration geht es jetzt gegen die SpG, denn eine Niederlage wie am vergangenen Sonntag sollte nicht mehr vorkommen. Die Gäste sind spielerisch mit Altheim in etwa gleichauf, weshalb ein spannendes Duell vorprogrammiert sein sollte. SV Hettigenbeuern – SpG Sindolsheim I/Rosenberg II. Die SpG hat ordentlich Biss bewiesen und am Donnerstag bereits den zweiten Sieg in Folge einfahren. Jetzt darf die Erfolgsserie natürlich nicht abbrechen, weshalb das Team von Lukas Geider auch beim SV nach vorne preschen wird, um zum Erfolg zu kommen. Dagegen zu halten, das wird wohl ein hartes Stück Arbeit für Hettigenbeuern.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.04.2018