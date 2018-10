Favorit Weikersheim spielt einfach effektiver

Creglingen – Igersheim 2:0

Tore: 1:0 (7.) Jan Geringer, 2:0 (90.) Dennis Dittrich. – Zuschauer: 105.

Creglingen kam gegen Igersheim zu einem glanzlosen 2:0-Heimsieg. Lediglich in den ersten 15 Minuten spielte die Heimmannschaft stark auf. Gehringer stand bei einer Ecke goldrichtig und erzielte die frühe Führung für den FCC. Danach verflachte die Partie und Igersheim war ein ebenbürtiger Gegner. Bis zur Pause konnte keine Mannschaft mehr entscheidende Akzente setzen. Auch nach der Halbzeit versprühten beide Mannschaft wenig spielerischen Glanz. Igersheim war bemüht, Creglingen versuchte sein Glück beim Kontern. Erst in der Nachspielzeit fiel die Entscheidung, als Dittrich einen Konter zum 2:0 im Igersheimer Tor unterbrachte.

Wiesenbach – Weikersheim/Schäftersheim 0:3

Tore: 0:1 (32.) Yassine Zienecker, 0:2 (ET 48.) Jonas Hanselmann, 0:3 (58.) Marco Wiesler.

In der Anfangsphase gab es auf beiden Seiten nur ein erstes, zögerliches Abtasten. In der 20. Minute machten die Gäste dann Ernst und hatten nach einem abgeklatschten Freistoß die Möglichkeit zum Nachschuss, der dann jedoch ins Toraus ging. Nur zwölf Minuten später ging die SGM mit einem Kopfball, der wiederum auf einen Freistoß folgte, in Führung. Weikersheim war in der ersten Hälfte wacher und am Ball wesentlich effektiver als die Heimelf, der nur wenig gelang. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Gäste beinahe unbedrängt an den Ball und zum Schuss, der Jonas Hanselmann zum 0:2 unglücklich unten durchflutschte. Wiesenbach kam eigentlich gar nicht richtig ins Spiel und ließ sich immer tiefer hinten hinein drücken. In der Folge konnte dann Marco Wiesler schließlich auf 0:3 erhöhen. Mehr als ein gelegentlicher halbherziger Schuss aus der zweiten Reihe war vom SCW-Sturm nicht zu sehen. Auch wenn bis zum Ende nichts mehr passierte, wurde die SGM doch ihrer Favoritenrolle gerecht und ging verdient mit drei Punkten vom Platz.

Apfelbach/Herrenzimmern – Hollenbach II 0:2

Tore: 0:1 (5.) Benjamin Sprügel. – 0:2 (85.) Steffen Jungwirth. – Zuschauer: 70.

Eine völlig unnötige Heimniederliege musste die Spielvereinigung gegen die Gäste aus Hollenbach hinnehmen. Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, denn bereits nach fünf Minuten köpfte Benjamin Sprügel nach einem Freistoß aus dem Halbfeld unbedrängt ein. Anschließend kam die Heimelf besser ins Spiel und konnte sich einige Chancen herausspielen, die allerdings alle ungenutzt blieben.

Auch in der zweiten Hälfte war es ein Spiel auf ein Tor, Hollenbach zog sich geschickt zurück und agierte ausschließlich mit langen Bällen. Die zahlreichen Torschüsse der Heimelf verfehlten allesamt den Weg ins Tor. So kam es wie es kommen musste und der Hollenbacher Steffen Jungwirth erzielte in der 85. Minute nach einem Konter aus abseitsverdächtiger Position das 0:2.Am nächsten Sonntag tritt die Spielvereinigung bei der SGM Mergentheim/Löffelstelzen an. Anpfiff der Begegnung ist um 15 Uhr in Bad Mergentheim.

Gammesfeld – Dörzb./Klepsau 4:0

Tore: 1:0 (9.) Jan Langenbuch, 2:0 und 3:0 (45., 81.) Sascha Anselm, 4:0 (87.) Jan Langenbuch.

Im Duell der Kellerkinder sicherte sich die SpVgg mit einem deutlichen Sieg drei wichtige Punkte. Die Heimelf startete gut ins Spiel und ging durch Jan Langenbuch nach neun Minuten in Führung. Kurz darauf hatten die Gäste Pech, als ein Schuss von Marvin Gennrich den Pfosten streifte und Sven Preunkert kurz vor der Linie klären konnte. Gammesfeld erarbeitete sich gute Chancen, doch Timo Beck, Aaron Weber und Andreas Barthelmeß konnten diese nicht in Tore umwandeln. Kurz vor dem Pausenpfiff kam der eingewechselte Sascha Anselm, von Timo Beck schön bedient, an den Ball und vollendete den Angriff zum 2:0.

Nach der Pause zeigten sich die Gäste zunächst agiler. Levin Deitigsmann vereitelte einen Konter souverän und Torhüter Achim Denecke fing mehrere Hereingaben bereits in der Luft ab. Mit zunehmender Spieldauer wurde die SpVgg etwas nachlässig, doch Dörzbach konnte die sich daraus bietenden Gelegenheiten nicht nutzen. Die größte Chance für die Gäste vergab Marvin Gennrich, der frei vor Achim Denecke auftauchte und den Ball nicht im Tor unterbrachte. In den Schlussminuten gab die Heimelf dann noch mal Gas und kam nach schönem Zuspiel von Jan Langenbuch auf Sascha Anselm durch diesen zum 3:0. In der 82. Spielminute kam Fabian Schmieg nach über einem Jahr Verletzungspause zu einem Kurzeinsatz. Seine erste Aktion, ein genaues Zuspiel auf Sascha Anselm, brachte die Entscheidung. Anselms Flanke von rechts kam zu Jan Langenbuch, der stand in der Mitte völlig frei und traf zum 4:0. So konnte es sich die SpVgg sogar noch leisten, in der Schlussminute einen Foulelfmeter zu vergeben. Res.: 5:1.

Amrichshausen – Bieringen 1:1

Tore: 0:1 (79.) Bastian Stahl, 1:1 (87.) Jannis Hübel. – Besondere Vorkommnisse: Gelb/Rot Florian Stockert (90.) DJK Bieringen. – Zuschauer: 125. – Schiedsrichter: Holger Wendt, Rot am See.

Die Gäste begannen stark und erspielten sich in der ersten 15 Minuten einige gute Torchancen, die sie jedoch nicht verwerten konnten. Danach fand der Gastgeber aber immer besser ins Spiel und bestimmte das Geschehen in der ersten Hälfte, jedoch ohne zählbaren Erfolg. Die zweite Spielhälfte war ein Spiegelbild der ersten. Die Gäste waren besser im Spiel und gingen in der 79. Minute dann auch in Führung. Danach zeigte der Amrichshausen Moral und machte Druck auf den Ausgleich. Dieser gelang dann auch in der 87. Minute durch Jannis Hübel. Reserven 1:2.

Taubertal/Röttingen – Löffelstelzen/Bad Mergentheim 0:0

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot (74. Marco Höfer (Löffelstelzen/Bad Mergentheim).

In einer temporeichen und ansehnlichen Partie trennten sich die beiden Spielgemeinschaften mit einem torlosen Unentschieden. Ein eher untypisches 0:0 sowie zwei unterschiedliche Halbzeiten sahen die zahlreichen Zuschauer am Sportplatz in Tauberrettersheim. In der ersten Hälfte hatten die Gäste mehr vom Spiel und kamen durch die schnellen Außenspieler immer wieder zu guten Schussgelegenheiten. Der gute aufgelegte Torwart Dominik Gehring war jedoch stets auf dem Posten. Auch die Heimelf hatte durch Lukas Mohr und einen Nachschuss von Daniel Walch die Möglichkeit in Führung zu gehen. So ging es torlos in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte ging die SGM Taubertal/Röttingen aggressiver zu Werke und kam so gleich in den ersten Minuten in der gegnerischen Hälfte zu mehreren starken Ballgewinnen. Daraus ergaben sich gute Gelegenheiten. Während Lukas Mohr mit einem Pfostenschuss Pech hatte, wurden die weiteren Chancen zu leichtfertig vertändelt. So überstanden die Gäste der SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim die beste Phase der Heimelf schadlos und setzten gegen Mitte der zweiten Halbzeit wiederum Akzente nach vorne. Die beste Chance vergab Tabert, als er eine scharfe Hereingabe knapp verpasste. Die Schlussphase wurde durch die gelb-rote Karte von Marco Höfer eingeläutet, der wegen Ballwegschießens des Platzes verwiesen wurde. In Überzahl kam die Heimelf nur noch zu Halbchancen, da die Gäste clever verteidigten und zur richtigen Zeit Foul spielten. In der 85. Minute ließ der Schiedsrichter Gnade vor Recht ergehen, als der Torhüter der Gäste den durchgebrochenen Nicolai Rupp weit außerhalb des Strafraums zu Fall brachte. Da die Strauß-Truppe bei Standards zu wenig Gefahr ausstrahlte, endete die Partie mit einem gerechten Remis. Nagelsberg – Niederstetten 3:1

Unter herrlichen Bedingungen spielte Nagelsberg gegen den Tabellennachbarn aus Niederstetten. Die erste Halbzeit war fast ausgeglichen, wobei die Gastgeber durch Baron, Demaku und Franz drei richtig gute Chancen hatten. Auf der Gegenseite verzog ein Niederstettener, Mitte der ersten Halbzeit, aus aussichtsreicher Position extrem knapp. Die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit gehörte dann Niederstetten und Nagelsberg kam da wenig zur Entlastung. In der 65. Minute konnte dann Torhüter Blumentritt seitens Phoenix durch eine Glanzparade seine Mannen im Spiel halten. In der 73. Minute wurde dann Baron unsanft im Strafraum von den Beinen geholt, Demaku verwandelt den Elfmeter dann sicher zur Führung. Aber das gab keine Sicherheit, nur vier Minuten später glich Niederstetten durch ein Sonntagschuss in den Winkel aus. Doch die Heimelf wollte unbedingt den Sieg und Sowe konnte Nagelsberg durch einen schönen Freistoß wieder in Führung bringen; kurz vor Schluss markierte Demaku mit dem zweiten Elfmeter den Endstand von 3:1.

