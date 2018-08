Favoriten wollen die Spitze verteidigen

Nach zwei Spieltagen in der Kreisliga Buchen ist die Aussagekraft der Tabelle bekanntlich noch nicht hoch, aber dennoch vermittelt sich ein erster Eindruck. Und das, was viele erwartet haben, ist eingetreten: Der TSV Rosenberg startete furios in die Saison und scheint auf seinem Weg in Richtung Landesliga nur sehr schwer aufzuhalten zu sein. Am vergangenen Sonntag gewann der TSV beim Absteiger TSV Buchen ungefährdet mit 5:1 und hat damit schon zehn Treffer erzielt. Da kann nur der FC Schloßau mithalten. Der Landesliga-Absteiger war ebenfalls zehn Mal erfolgreich und ist damit eine von fünf Mannschaften, die bislang die volle Punkteausbeute erzielten. Auch der FC Donebach, der VfB Sennfeld/Roigheim und der TSV Mudau haben ihre ersten beiden Spiele für sich entschieden.

Schon am Mittwochabend wird sich die Anzahl der Teams, die sich makellos halten, aber zwangsläufig reduzieren. Dann begegnen sich der TSV Rosenberg und der Aufsteiger VfB Sennfeld/Roigheim.

Auch der TSV Mudau ist Gastgeber eines vermeintlichen Top-Spiels. Der Vorjahres-Zweite empfängt den VfR Gommersdorf II, der aufgrund des Abstiegs seiner „Ersten“ trotz eines guten zwölften Platzes in der vorigen Landesliga-Saison in die Kreisliga absteigen musste. Dort kam der VfR aber noch nicht richtig in die Gänge und wartet weiterhin auf seinen ersten Sieg.

Der SV Waldhausen, ebenfalls ein Aufsteiger, holte zuletzt seinen ersten „Dreier“. Den SVW erwartet nun aber ein echter Härtetest, da er beim starken FC Schloßau antreten muss. Der dritte Aufsteiger, der FC Hettingen, musste bislang aber Lehrgeld zahlen und steht noch ohne Punkte da. Beim SV Osterburken II soll am Donnerstag das erste Erfolgserlebnis her.

Fünf Teams noch ohne Punkt

Abgesehen vom FC Hettingen stehen noch vier weitere Teams bislang ohne Punktgewinn da. Buchen, Heidersbach, Erfeld/Gerichtstetten und Seckach haben sich ihren Saisonstart sicher anders vorgestellt. Die SpG Erfeld/Gerichtstetten ist die einzige Mannschaft, die bislang noch keinen eigenen Treffer bejubeln durfte. Dagegen kassierten Heidersbach und Seckach mit Abstand die meisten Gegentore.

Apropos Gegentore: Nur der TSV Götzingen/VfL Eberstadt hielt sich bislang schadlos und wahrte seine „weiße Weste“. Im Derby am Mittwochabend gegen den TSV Buchen will die vor der Saison neu gegründete Spielgemeinschaft natürlich ebenfalls nichts zulassen.

Ein weiteres Derby steigt dann am Donnsterstag: Der TSV Höpfingen II empfängt Hardheim/Bretzingen. Diese Begegnung gab es bereits vor zweieinhalb Wochen im Kreispokal. Dort unterlag der TSV mit 0:1.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.08.2018