FC Bödigheim sorgt wieder für Spannung

Kreisklasse B1

FC Eubigheim – FC Donebach II 3:0

Die Gäste sind nicht angetreten. Der FC Eubigheim hat die Punkte bereits erhalten.

Großeicholzh. II – B./B.-E/G/A. II

Die Gäste sind nicht angetreten. Ein Urteil stand noch aus.

FC Bödigheim – TSV Buchen II 1:0

In einem kampfbetonten „Spitzen-Derby“ der „B1“ fiel der Siegtreffer schon früh: Alexander Nehring traf in der fünften Minute. Insgesamt gab es zehn Gelbe Karten, sieben für den FCB, drei für den TSV.

Kreisklasse B2

Schweinberg II – Sennfeld/R. II 0:2

Teuer verkaufte sich der FC Schweinberg II gegen den Tabellenführer. Die Gäste waren zwar optisch überlegen, gegen den konzentriert und engagiert verteidigenden FCS kamen sie aber nur zu wenigen gefährlichen Abschlüssen. Letztlich war Pascal Fahrbach mit zwei Toren (21./61) der Matchwinner für den Tabellenführer.

Krautheim/W. II – Adelsh./O. II 2:2

Die Gäste führten durch Michael Rese (49.) und Jakob Grünewald (75.) schon 2:0, ehe die Heim-SpG im Schlussspurt durch die Tore von Dennis Karl (80.) und Matthias Hofmann (83.) noch ausglich.

Götzingen/E. II – FC Zimmern 1:2

Aufgrund einer starken zweiten Hälfte war der Sieg der Gäste in diesem Spitzenspiel „Zwei gegen Drei“ verdient. In den zweiten 45 Minuten ließ Zimmern keine Chance für die Gastgeber mehr zu. Der FCZ erzielte in der 22. Minute durch Fuat Baklaci die Führung, die Alexander Dörr in der 36. Minute egalisierte. Dennis Holzschuh markierte den Siegtreffer in der 57. Minute.

Mudau/Schloß. II – Leibenstadt 2:0

Mike Burkart brachte die Gastgeber früh in Führung (7.). Maurice Hört erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel auf 2:0.

Rippb.-W/G. II – Gommersd. II 1:2

Die dritte Niederalge in Folge kassierte die SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen II gegen den VfR Gommersdorf II. Die Gäste gingen bereits in der zehnten Minute durch Julian Grübel in Führung. Zwölf Minuten nach Wiederanpfiff egalisierte Felix Schober. Nach gut einer Stunde allerdings markierte Marcel Leuser den Siegtreffer.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019