FC Creglingen blamiert sich bis auf die Knochen

Dabei hatte die Partie gar nicht so schlecht für den FCC begonnen. Dies bestätigte auch Westheims Trainer Markus Klein: „Wir waren in den ersten zehn Minuten zu nervös und Creglingen hatte die besseren Chancen.“ Diese konnten allerdings nicht genutzt werden: Daniel Beck verfehlte in der 4. Minute frei vor Torwart Sven Schneider knapp das Ziel und Dennis Dittrich traf in aussichtsreicher Position den Ball nicht richtig.

So war es umso ärgerlicher für die Creglinger, dass dem Westheimer Führungstor in der 15. Minute eine eindeutige Abseitsstellung vorausging. Danach war der A1-Vizemeister überlegen. Die „Schwarz-Weißen“ reagierten nur noch – und dies mehr schlecht als recht, denn sie brachten kaum mehr einen gelungenen Spielzug zustande.

Trotzdem gab es für die Taubertäler zunächst noch leise Hoffnungen zurück ins Spiel zu finden. Diese zerschlugen sich dann innerhalb von einer Viertelstunde mit zwei Doppelpacks: Der erste kurz vor und der zweite kurz nach dem Seitenwechsel. „Nach Balleroberung haben wir schnell umgeschaltet und unsere Chancen gut verwertet“, freute sich Westheims Trainer Markus Klein über die gnadenlose Effektivität seines Teams. Bei drei dieser vier Treffer standen die indisponierten Creglinger allerdings mit haarsträubenden Abspiel- und Abwehrfehlern Pate. Auch völlig neutrale Zuschauer reagierten mit Kopfschütteln auf diese Aussetzer. Westheims Topspieler Marc-Philipp Elser, der die beiden ersten Tore vorbereitete und zwei Mal selbst zum 3:0 und 5:0- eiskalt vollstreckte, konnte schalten und walten wie er wollte, ehe ihn sein Trainer nach einer guten Stunde auswechselte um ihn für die echte Bewährungsprobe am Sonntag gegen Bezirkspokalsieger TSV Gerabronn zu schonen.

Die Creglinger, die praktisch mit dem Halbzeitpfiff die Chance zum Anschlusstor verpassten, hatten sich in der Pause viel vorgenommen und beschäftigten gleich nach Wiederanpfiff auch kurz die im weiteren Spielverlauf dann nicht mehr geforderte Hintermannschaft des SV Westheim. Es war aber ein Strohfeuer, das sehr schnell erlosch. Selbst der Ehrentreffer blieb dem A3-Vizemeister versagt: Einen den Schuss von Jannik Wolfarth kratzte ein Verteidiger von der Linie. Nach dem 4:0 in der 50. Minute – durch einen verunglückten Rückpass selbst eingeleitet : waren regelrechte Auflösungserscheinungen in der Creglinger Mannschaft festzustellen.

Schließlich musste man, so paradox dies klingen mag, sogar froh sein, dass die Westheimer es mit „nur“ drei weiteren Toren zum 7:0-Endstand sogar noch gnädig machten und noch einige sehr gute Möglichkeiten ungenutzt ließen.

So war der Schlusspfiff eine regelrechte Erlösung für den A3- Vizemeister, der es in dieser Partie fertig brachte, den überaus positiven Eindruck einer bärenstarken Rückrunde völlig zu verwischen.

Die Relegation 2018, für die man sich nach einer mäßigen ersten Halbserie mit einer tollen Aufholjagd noch verdient qualifiziert hatte, war für den FCC nicht das erhoffte und vielzitierte süße Sahnehäubchen, sondern eine ganz ganz bittere Pille.

