FC Donebach verliert Derby und Anschluss

FC Schloßau – FC Donebach 6:2

Nach einer schönen Kombination wurde Schäfer in der fünften Minute im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Brech sicher. In der 25. Minute wurde Böhm an der Strafraumgrenze freigespielt und sein Lupfer landete zum 2:0 im Donebacher Tor. Auch danach dominierten die Gastgeber das Spiel und so kam das 1:2 eher überraschend. Einer der wenigen Konterversuche der Gäste führte zu einem Elfmeter, den Rögner in der 31. Minute sicher verwandelte. Nach Wiederanpfiff erzielte die Heimmannschaft in der 51. Minute das 3:1. Mechlers Freistoß von der Mittellinie fand am Fünfmeter-Raum C. Schäfer und der köpfte gegen die Laufrichtung des Torwarts ein. Bei einem Schloßauer Angriff wehrte ein Abwehrspieler eine Flanke mit der Hand ab. Nervenstark versenkte Brech in der 70. Minute auch seine zweite Strafstoßgelegenheit zum 4:1. Nur zwei Minuten später klatschte der Donebacher Torhüter einen Freistoß von Stuhl nur ab. und Böhm verwandelte den Abpraller zum 5:1. Bei einem der wenigen Donebacher Angriffen unterlief auch einem der Schloßauer Defensivspieler ein Handspiel. Rögner ließ sich diese Gelegenheit in der 76. Minute nicht entgehen und verwandelte diesen Ball ganz sicher zum 2:5. Den Schlusspunkt setzte Scheuermann, der einen Querpass von Benig aus 16 Metern fulminant im Gästetor zum 6:2 Endstand versenkte.

TSV Mudau – TSV Höpfingen II 1:1

In einem Spiel, das nur mit viel Fantasie Kreisliga-Niveau erreichte, startete der heimische TSV mit Chancen durch Haber (2.) und Dambach (8.). In Führung gingen allerdings die Gäste aus Höpfingen, als S. Dietz eine Unzulänglichkeit in der Defensive der Gastgeber zur Führung in der zwölften Minute nutzte. Nur eine Minute später traf C. Kaiser nur das Gebälk des TSV Mudau und P. Trautmann entschärfte den Nachschuss bravourös. Keine Frage, der Gastgeber dominierte die Begegnung, erspielte sich Feldvorteile und leistete sich aber haarsträubende Schnitzer. Der aufgrund des Spielverlaufs gegen einen konditionell immer mehr nachlassenden TSV Höpfingen II verdiente Ausgleich gelang schließlich M. Hauk, der das Zuspiel von S. Haber in der 77. Minute veredelte.

Hainstadt – Osterburken II 3:0

Bereits in der dritten Minute passte Elivelton auf Schüssler und der ließ dem Schlussmann mit einem platzierten Flachschuss keine Chance. Wieder optimal der Start nach der Pause, als Schüssler einen Freistoß aus unmöglichen Winkel im kurzen Eck zur beruhigenden 2:0-Führung versenkte. Eine Minute später setzte sich Elivelton gegen drei Gegner durch, hebt aber den Ball über den Querbalken. Kurz danach musste der SVO verletzungsbedingt seinen Torhüter gegen einen Feldspieler tauschen. Dieser führte sich sofort mit einer guten Paraden gegen Elivelton und Müller ein. Nach einem Eckball konnte der auf der Linie stehende Gästeverteidiger nur noch mit der Hand klären. Den fälligen Elfer setzt N. Kappel knallhart ins untere rechte Eck.

Götzingen/E. – Hettingen 0:2

Schon nach wenigen Minuten hatten die Gäste Grund zum jubeln . Ein Freistoß sprang vom Innenpfosten in das Gehäuse. Noch besser kam es für die Gäste nach einer halben Stunde. Ein langer Ball wurde zur 2:0-Führung verwertet. Der TSV/VfL war weiterhin die überlegene Mannschaft und hatte kurz vor der Pause zwei Mal die Möglichkeit zu verkürzen. Die Gäste standen in der Defensive tief und lauerten auf Konter. Die Jungs von M. Polk hatten deutlich mehr Spielanteile. Gefahr für die einheimische Defensive gab es nur durch Konter. Die Heimelf hatten noch mehrere Möglichkeiten zu verkürzen, doch auch größte Chancen wurden vergeben.

Rosenberg – Hardheim/Bretz. 7:2

Der TSV Rosenberg war von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft, die erste Chance in diesem Spiel netzte P. Haas auch zum 1:0 ein. Danach versuchte der TSV mit spielerischen Mitteln, die vielbeinige Abwehr der Gäste zu knacken, trotz vieler Chancen dauerte es aber bis zur 41. Minute, als D. Breitinger zum 2:0 traf. Kaum hatte der Schiri zur zweiten Hälfte gepfiffen, als D. Breitinger das 3:0 erzielte. Im Gegenzug erzielte der Gast per Freistoß den Anschlusstreffer. Die Freude aufseiten der Gäste dauerte aber nicht lange und D. Weiss stellte mit dem 4:1 den alten Torabstand wieder her. Das muntere Toreschießen ging weiter, zweimal M. Volk und noch einmal D. Weiss sorgten mit zum Teil hervorragend herausgespielten Toren für die 7:1-Führung, bevor der Gast durch einen Elfmeter den 7:2-Endstand in einer fairen aber einseitigen Partie herstellte.

Schweinberg – Gommersdorf II 1:2

Nachdem der FC Schweinberg die Anfangsphase verschlafen hatte und Gommersdorf II der Führung nahe war, übernahm der FC ab der 15. Minute die Initiative und erspielte sich gute Möglichkeiten. Zehn Minuten vor der Pause ließ VfR-Spieler Gärtner mit einem Latten-Kracher aufhorchen. Doch auch diese Statistik war schnell ausgeglichen, als der FCS kurz vor der Pause einen Pfostentreffer folgen ließ. Die zweite Hälfte war noch keine drei Minuten alt und Schweinberg lag durch zwei Standards schon 0:2 hinten. Zunächst ging ein Freistoß aus 30 Meter ins lange Eck, danach wurde ein Eckball über die Linie des FC-Tores bugsiert. Knörzer erzielte nach einem Eckball (53.) das 1:2. Der FCS drückte nun vehement auf den Ausgleich, der aber nicht mehr fiel.

Heidersbach - Erfeld/Gericht. 2:1

Es entwickelte sich eine niveauarme erste Hälfte. Die Ausnahme bildete die 38. Minute, als der Schiedsrichter nach einem Foulspiel im VfB-Strafraum auf den Punkt zeigte. Benninger-Kruck vollstreckte sicher zum 1:0. Für die zweite Hälfte hatten sich die Gastgeber einiges vorgenommen, doch wieder waren es die Gäste, die die ersten Akzente setzten. So strich in der 49. Minute ein Schuss von Czerny knapp am Pfosten vorbei, und in der nächsten Aktion scheiterte D. Horn mit einem Volleyschuss. Die VfB-Offensive lief weiter auf Sparflamme, bis die 66. Minute die Wende brachte. Ein Flankenball von St. Graf erreichte F. Gruber, der mit einem Seitfallschuss Torhüter Horn keine Chance ließ. In der 76. Minute war es einmal mehr P. Rhein, der mit einem Kopfball nach einer Freistoßflanke von L. Schulz die Seinen auf die Siegstraße brachte. SV Waldhausen - TSV Buchen 1:1

Das Spiel begann gemächlich, und es dauerte bis zur 14. Minute, bis die Gäste erstmals vor das Tor des SVW kamen. Jakob versuchte sein Glück durch zwei Freistöße, aber so richtig gefährlich wurde es auch nicht. Nach einem schönen Angriff (35.) erzielte der freistehende R. Müller per Kopf die Führung für die Gäste. Doch jetzt erwachte der SVW aus seiner Anfangslethargie. Goldschmidt fasste sich in der 39. Minute ein Herz, und der Flatterball aus großer Entfernung flog unter lautem Jubel der Fans zum 1:1 in die Maschen. Als Schell in der 45. Minute den Ball nach einem Freistoß über die Linie drückte, sah der Unparteiische jedoch ein Foul am Torwart. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel besser In den letzten 20 Minuten drückte der Aufsteiger den TSV in die eigene Hälfte und erspielte sich zahlreiche Chancen, die ab und zu durch gefährliche Konter des TSV unterbrochen wurden. Doch weder Hamrita per Fernschuss, der abgefälscht an den Pfosten und von dort zur Ecke sprang, noch Wagner alleine vor dem Tor brachten das Runde im Eckigen unter.

SV Seckach – Sennfeld/Roigh. 2:5

Der der Gast übernahm rasch die Spielkontrolle. In der 15. Minute nahm Tschürtz nach einem Pfostenabpraller den Ball auf und schloss zur Gästeführung ab. Innerhalb von weiteren zehn Minuten erhöhten die Gäste durch Felke und N. Madeiros auf 3:0. Die heimischen Zuschauer befürchteten ein Debakel. Die Seckacher Mannschaft erhöhte jedoch das Pressing, dies führte auch in der 32. Minute durch Erfurt zum 1:3-Anschlusstreffer. Vor der Pause noch eine großartige Parade durch Nohe im Tor der Seckacher, aus kurzer Distanz konnte er einen Volleyschuss zur Ecke abwehren. Nach dem Wechsel (47.)Elfmeter für den VfB. Balb erhöhte zum 4:1 für die Gäste. Wie bereits Ende der ersten Hälfte war Seckach besser im Spiel. Der VfB war nur noch durch Konter gefährlich und brauchte die Hilfe der Seckacher Abwehr zu einem weiteren Torerfolg. Durch eine Abwehrgrätsche ins eigene Tor kam es in der 71. Minute zum 1:5. Die weiteren Bemühungen der Seckacher, das Ergebnis zu verbessern, wurden durch J. Amend (84.) noch belohnt. Sein Treffer zum 2:5 war der Endstand.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018