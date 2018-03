FC Eichel II freut sich über zweiten Sieg

Anzeige

FC Eichel – Reicholzheim/D. II 1:0

Tor: 1:0 (75.) Marco de Filippo.

In einem alles in allem niveauarmen Spiel gewann der FC Eichel II dank einer Energieleistung von Marco de Filippo, der in der 75. Minute nach einem Pressschlag mit dem Gästetorhüter plötzlich Torschütze war. Die Gäste scheiterten vor der Pause zwei Mal an FCE-Torwart Alfred Pflugfelder, dafür hatte der FCE nach dem Seitenwechsel Pech bei einem Lattentreffer von Berkan Cirakoglu.

Hundh./St. II – Türkgücü II ausg.

Die Partie wurde abgesagt. Damit ist der FC Hundheim/Steinbach II jetzt seit knapp fünf Monaten ohne Einsatz – letztmals auf dem Platz war das Team am 22. Oktober beim 3:2-Erfolg in Reicholzheim, seitdem fielen die Spiele des FCH aus oder die Gegner tarten nicht an.

Grün./SVV III – Kreuzwerth. II 1:3

Tore: 0:1 (41.) Leonardo Maglia, 0:2 (50.) Sebastian Click, 0:3 (55.) Christian Schreck, 1:3 (65.) Thiago Eisenlohr.

Die Heimelf konnte den Gästen bis zum Ende der ersten Halbzeit Paroli bieten, fing sich jedoch kurz vor der Pause den Treffer zum 0:1 Rückstand. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser zurück in die Partie und bauten die Führung mit zwei weiteren Toren aus. Als der TSV nach dem 0:3 etwas das Tempo herausnahm, erzielten die Gastgeber noch einen Treffer, mehr als Ergebniskosmetik war dies jedoch nicht mehr.

SV Nassig III - TSG Impfingen II 7:0

Tore: 1:0 (17.) Leon Koppitz, 2:0 (25.) Olgu Deniz Ugurlu, 3:0 (48.) Richard Bender, 4:0 (55.) Sven Lausecker, 5:0 (60.) Florian Häußler, 6:0 (68.) Sven Lausecker, 7:0 (85.) Leon Koppitz.

Ein einseitiges Spiel sahen die Zuschauer auf dem Sportplatz in Sonderriet. Der Sieg der Heimmannschaft war auch in dieser Höhe verdient. Das sehr faire Spiel wurde gut vom Unparteiischen Yusuf Celik aus dem Raum Lohr geleitet.

