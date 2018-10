FC Erfurt mit Zukunftssorgen

Die Lage beim FC Rot-Weiß Erfurt spitzt sich immer weiter zu. Wie Insolvenzverwalter Volker Reinhardt gegenüber der „Thüringer Allgemeine“ bestätigte, fehlen dem Absteiger aus der 3. Liga rund 500 000 Euro, um den laufenden Etat zu decken: „Die Gründe für das Etatloch liegen darin, dass die benötigten Sponsorengelder nicht in dem Umfang kamen wie geplant. Es gibt eine allgemeine Zurückhaltung gegenüber dem Verein ab. Da schlägt die Vergangenheit des Vereins zu Buche. RWE hat es nicht geschafft, sich in der Region so zu verankern, dass man bereit ist, ihn jetzt in der Krise zu unterstützen. Ich kann nur im Sinne aller RWE-Fans hoffen, dass die Situation gelöst wird, um die Chance zu erhalten, mit Hilfe von Sponsoren und Investoren RWE zu retten.“

Ausgliederung der Profiabteilung?

Auch deshalb plant der Nordost-Regionalligist die Ausgliederung seiner Profiabteilung: „Unsere Planung war immer darauf ausgerichtet, die Deckungslücke durch die Ausgliederung der ersten Mannschaft zu schließen. Nur durch die Einwerbung von Investoren der verschiedensten Art wäre es möglich, RWE langfristig auch wirtschaftlich neu aufzustellen. Ähnliches hört man auch aus Chemnitz, wo ein fast paralleler Weg eingeschlagen wird“, so Reinhardt. Durch eine Ausgliederung hofft der Verein rund fünf Millionen Euro generieren zu können.

Kopfzerbrechen bereitet den Erfurter Verantwortlichen dabei auch die eigene Vergangenheit. Denn viele potenzielle Sponsoren seien aktuell nicht bereit, den Verein zu unterstützen: „Das negative Image, welches der Verein in den letzten Jahren aufbaute, lässt sich so schnell nicht reparieren. Gespräche mit Sponsoren – egal ob neu oder alt – sind schwer zu führen. Es regiert die Unsicherheit und mangelndes Vertrauen. Dieses Problem aus der Welt zu schaffen, dürfte noch Jahre dauern.“ Zumal es auch aus sportlicher Sicht nur wenig positive Schlagzeilen zu vermelden gibt. Denn aktuell dümpelt RWE in der Regionalliga Nordost mit 20 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz herum. Der Rückstand auf den Spitzenreiter Chemnitzer FC beträgt dabei schon 16 Zähler. pati

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018