FC Grünsfeld ballert sich endgültig ins Tabellen-Mittelfeld

Neckarelz - SV Königshofen 2:0

Neckarelz: Penz, Rau, Schwind, Bitz (71. Kizilyar), Hotel, Müller, L. Böhm (74. Karic), Satilmis, Hogen, Diefenbacher (82. Göttmann), Heckmann.

Königshofen: Hönig, Saul, Karim, Hennig, Wolf, Baumann (57. Rathmann), Arias (78. M. Michelbach), Tiefenbach, Fell (84. N. Michelbach), Inal, Wagner (78. Schwenkert). Tore: 1:0 (34.) Heckmann, 2:0 (63.) Diefenbacher. – Schiedsrichter: Armin Senger (Pforzheim). – Gelb-Rote Karte: Wolf (64.) – Zuschauer: 90.

Beide Mannschaften hatten von Beginn an das Tempo hochgehalten, das Geschehen spielte sich überwiegend außerhalb der Gefahrenzone ab. Mit zunehmender Spieldauer hatte die Spvgg mehr Spielanteile zu verzeichnen. Die erste hochkarätige Chance hatten die Gäste in der 30. Minute, als Fell den scharf herangezogenen Ball knapp über das Gehäuse schoss. Mit einer Ballstafette wie aus dem Lehrbuch spielte H. Hogen halblinks auf L. Böhm, der steckte für den mitgelaufenen Heckmann in der 34. Minute durch, und mit dessen satten Schuss ins lange Eck hatte Gästetorhüter Hönig keine Abwehrchance. Trotz der Führung und mehr Spielanteilen tat sich Neckarelz schwer mit dem gut organisierten Abwehrverhalten des SV Königshofen. Diefenbacher hatte kurz vor der Pause die Chance, die Führung auszubauen, doch er kam am Elfmeterpunkt in Rückenlage und setzte den Ball übers Tor. Der SV Königshofen begann druckvoll mit viel Elan den zweiten Durchgang, doch die SpVgg-Abwehrreihen blockten souverän ab. In der 64. Minute überlief Müller seinen Gegenspieler, flankte von der Grundlinie in den Strafraum, beim Abwehrversuch des SV landete der Ball vor den Füßen von Diefenbacher, der unbedrängt zum 2:0 abschloss. Königshofen formierte die Defensivabteilung noch engmaschiger, ließ keine weiteren Chancen der Spvgg. zu.

FC Grünsfeld – Türk. Mosbach 7:0

Grünsfeld: Markert, D.Dürr, T.Dürr, Betzel, Seubert (70.Schipper), Albert, Moschüring, Schreck(75. Krobucek), Braun, Müller(62.Fries), Kraft(62. Konrad).

Mosbach: Gomez, Artun (38. Dabd), Türkyilmaz (25. Saljic), Sürücü, Altinyaldiz, Heck, Bakacak, Olgun, Springer, Artun, Zeybek(75 Üsumücü)

Tore: 1:0 (12.) Moschüring, 2:0 (35.) Albert, 3:0 (36.) Kraft, 4:0 (48.) Albert, 5:0 (53.) Dürr, 6:0 (61.) Moschüring, 7:0 (65.) Moschüring 65. – Schiedsrichter: Jan Gräf (Adelsheim). – Zuschauer: 100.

Grünsfeld erwischte den besseren Start und hatte gleich nach Anstoß die ersten beiden Chancen durch Markus Kraft. In der zwölften Minute war es Danny Dürr, der den Ball geschickt auf Chris Moschüring durchsteckte und dieser zum 1:0 abschloss. In den folgenden Minuten hatte Grünsfeld die besseren Spielanteile und reichlich Torchancen, die allerdings pariert wurden oder am Aluminium landeten. In der 35. Minute war es Lukas Albert, der aus 20 Meter abzog und die Grünsfelder Führung ausbaute. Kurz nach dem zweiten Treffer war es Markus Kraft, der Sekunden nach Wiederanpfiff auf 3:0 erhöhte. Grünsfeld ließ in den kommenden Minuten etwas nach, Mosbach schlug allerdings kein Kapital daraus. Nach dem Seitenwechsel war Grünsfeld weiter spielbestimmend und erhöhte durch Lukas Albert auf 4:0. Nach schöner Flanke erhöhte Danny Dürr auf 5:0. Grünsfeld hatte Chancen wie am Fließband und erhöhte in der 61. Minute durch Chris Moschüring auf 6:0. Nur Minuten später folgte das 7:0, wiederum durch Moschüring. Mosbach hatte keine Chancen, weshalb der Sieg auch in der Höhe verdient war.

TSV Oberwittstadt – Höpfingen 3:1

Oberwittstadt: Hügel, Zeller, N. Walz, Zimmermann, Rolfes, Kunkel, B. Walz (76. Czerny), Essig (63. Hornung), A. Rüttenauer (63. Ch. Schledorn), S. Walz, Reuther (71. Reinhardt).

Höpfingen: A. Kaiser, Kuhn, Hering, Nohe (46. Farrenkopf), Hornbach, Knörzer, Dietz (56. Hauck), Johnson, Dahlhues, Diehm, Leiblein.

Tore: 1:0 (21.) Zeller, 2:0 (27.) A. Rüttenauer, 3:0 (51.) N. Walz, 3:1 (83.) Farrenkopf. – Schiedsrichter: Marcel Göpferich (Bad Schönborn). – Zuschauer: 230.

Oberwittstadt fand gut in die Begegnung, war in der ersten Spielhälfte das agilere Team und hatte mehr vom Spiel. Die Gäste brauchten eine Weile, um wenigstens etwas Zugriff auf die Partie zu erhalten. Sie brachten jedoch den einheimischen Kasten nicht einmal in Gefahr. Anders die Hausherren: In der 21. Minute brachte Kapitän Lars Zeller durch einen abgefälschten Schuss seine Farben mit 1:0 in Führung. Unnachahmlich in seiner Art erhöhte Andreas Rüttenauer vom kurzen Eck aus auf 2:0 (27.). Die Gastgeber kamen mit Schwung aus der Kabine, sie waren weiterhin spielbestimmend. Bereits in der 51. Minute erhöhte Nicolai Walz durch einen sehenswerten Schuss aus 25 Metern auf 3:0. Die Partie war somit früh entschieden, das präsente Auftreten der „Lang-Truppe“ ließ keinen anderen Schluss zu. Zu konsequent, zu entschlossen, zu dominant agierte die Heimmannschaft. Einmal musste auch TSV-Keeper Hügel sein Können zeigen, als er in der 55. Minute einen Kopfball von Hering entschärfte. Sein Gegenüber André Kaiser stand ihm in nichts nach und klärte gegen Dominik Rolfes bravourös (79.). Sieben Minuten vor Ende der Partie, die Oberliga-Schiedsrichter Marcel Göpferich hervorragend leitete, betrieben die Gäste mit dem 1:3 durch Farrenkopf noch Ergebniskosmetik.

Neunkirchen – SV Osterburken 2:2

Neunkirchen: Wagner, M. Knörzer, Neid (72. Gawelczyk), Burkhard, F. Knörzer, Leibfried, Eiermann, Homoki, Frauhammer (46. Werner), Schilling, Gören (72. Körmös).

Osterburken: Niklas, Baumgart, Mench, Nemeth (62. Frey), Hettinger, Titarenko, Bender, Watzal, Eckel (72. Gutenberg), Schmitt (84. Arndt), Merz.

Tore: 0:1 (5.) Eckel, 1:1 (54.) Leibfried, 2:1 (69., Foulelfmeter) Werner, 2:2 (90.) Bender. – Gelb-Rote Karte: Baumgart (SVO/78.). – Schiedsrichter: Marc Heiker (Sulzfeld). – Zuschauer: 150.

Vom Start weg wirkte der Gast engagierter und ging mit der ersten Chance durch Eckel mit 0:1 in Führung (5.). Neunkirchen spielte einen schlampigen Rückpass, den daraus resultierenden Abschluss hielt Wagner zwar noch, doch beim Nachschuss war er dann machtlos. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der der Gast mit seinen Offensivaktionen zu fahrlässig umging. Der SVN hatte erst in der 20. Minute den ersten Abschluss zu verzeichnen. Auf der Gegenseite rettete Frauhammer mit einer Grätsche in höchster Not (28.). Insgesamt wirkten beide Teams verkrampft und taten sich schwer, klare Aktionen zu erspielen. Die Partie hatte deshalb wenige Höhepunkte. Erst kurz vor der Pause bot sich dem Gast die Chance, auf 2:0 zu erhöhen, der Ball verfehlte das Gehäuse aber knapp. Nach dem Wechsel wirkte der SVN aggressiver, und Werner scheiterte in der 48. Minute knapp. Auch der Gast erspielte sich eine weitere Möglichkeit, scheiterte aber an Wagner im SVN-Tor. In der 54. Minute führte ein schöner Angriff des SVN zur Ecke. Diese verwertete Leibfried per Kopf unhaltbar zum Ausgleich. In der Folge erarbeitete sich der SVN leichte Feldvorteile, ohne zu zwingenden Chancen zu kommen. In der 69. Minute setzte sich Leibfried gut durch und wurde im Strafraum regelwidrig gestoppt. Den Strafstoß verwertete Werner souverän. Neunkirchen ließ sich aber in der Folge in die Defensive drängen und verpasste es bei den sich bietenden Möglichkeiten, das 3:1 nachzulegen. Der auf Grund einer Ampelkarte in der Schlussphase zu zehnt agierende Gast warf alles nach vorne und wurde in der 90. Minute mit dem 2:2 durch Bender belohnt.

FC Hundheim/Steinbach – VfR Gommersdorf 1:2

Hundheim/Steinbach: Brugger, Fischer, C. Münkel, Koprowski, Hirsch, Baumann, Pahl (64. Dick), Hilgner, J. Münkel, Bundschuh, A. Münkel

Gommersdorf: Bayha, Geissler, Herrmann, G. Mütsch, P. Mütsch, Feger, Scheifler (90. R. Mütsch), F. Schmidt, Walter, s Gärtner, Max Schmidt (90. Julian Reuther)

Tore: 0:1 (43.) Max Schmidt; 0:2 (46.) Dominik Feger; 1:2 (57.) Rene Bundschuh. – Schiedsrichter: Bekir Yalcin (Leimen). – Zuschauer: 170.

Bereits nach 80 Sekunden hatten die Gäste durch einen direkten Freistoß von Tobias Scheifler eine gute Chance, doch Heimkeeper Marc Brugger holte den Ball aus dem Winkel. Doch auch die Heimmannschaft versteckte sich in der Anfangsphase nicht und versprühte durch Manuel Baumann und Alexander Münkel Offensivgeist. In der zehnten Minute sah Alex Münkel, dass der Gästekeeper relativ weit vor seinem Tor agierte, sein knallharter Schuss aus fast 50 Metern Richtung verfehlte das Gästetor ganz knapp. Drei Minuten später eine ähnliche Situation, als sich Marcel Hilger im direkten Zusammenspiel nach vorne spielt und den Torspieler mit einem Lupfer überlisten wollte. Mit den Fingerspitzen lenkte Nico Bayha das Spielgerät noch am Tor vorbei. Die Heimelf spielte sehr diszipliniert, mit einem geordneten Defensivverbund und ließ kaum Chancen der spielerisch überlegenen Gäste zu und hatten ihrerseits sogar die eine oder andere Torchance. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang den Gästen dann doch noch der Führungstreffer: Max Schmidt gewann den „zweiten Ball“ in der Heimbox und knallte den Ball aus kurzer Entfernung in den Torwinkel. Eine Minute später, dann fast noch das 0:2, Doch Marc Brugger und Pierre Fischer wehrten gemeinsam eine gute Einschussmöglichkeit von Max Schmidt ab. Nach dem Wiederanpfiff waren die Heim-Kicker wohl gedanklich noch in der Pause, als Domink Feger mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern gleich das 2:0 gelang. Fünf Minuten später hatten die Gäste per Kopf sogar die Chance auf 3:0 zu stellen, doch Brugger hatte keine Probleme. In der Folgezeit wurde das gute Landesligaspiel dann immer mehr ausgeglichen, und die Heimelf spielte auf den Anschlusstreffer. Ein platzierter Pass von Alex Münkel fand Rene Bundschuh, der das Spielgerät per Aufsetzer zum 1:2 in die Ecke des Gästetores setzte. Hundheim/Steinbach war nun noch mal motiviert. Bis in die vierminütige Nachspielzeit hofften die heimischen Fans noch auf den Ausgleich, der der gut eingestellten Heimelf an diesem Tag jedoch nicht vergönnt war.

VfR Uissigheim – FV Mosbach 2:1

Uissigheim: M. Diehm, Weber, R. Diehm, V. Rüttling (86. J. Steinhäuser), Ch. Gros. Sladek (79. Morawietz), Faulhaber (69. Schmitt), Väth, Matti Duschek, L. Füger (53.) M. Füger), Martin.

Mosbach: Söhner, Hauk, Knörzer (46. Henninger). Hiller, Weatherspoon, Schaffrath (69. Mayer), Tilsner (69. Kaplan), Frey, Augustin, Kreß, Ebel (64. Schneider).

Tore: 0:1 (31.) Weaterspoon, 1:1 (51.) Faulhaber, 2:1 (61.) Füger. - Schiedsrichter: Stefan Faller (Karlsdorf). – Zuschauer: 120.

Zu Beginn der Begegnung hatten die Gäste zwar mehr Spielanteile, doch schafften sie es nicht, daraus Kapital zu schlagen. Die Hintermannschaft des VfR stand sicher und ließ kaum Möglichkeiten zu. Nach einem Ballverlust der Mosbacher im Mittelfeld starteten die Platzherren einen schnellen Vorstoß, der um ein Haar den Weg ins Tor gefunden hätte. Praktisch im Gegenzug wäre nach einem Abpraller fast der Führungstreffer für die Gäste gefallen. Den erzielten sie dann jedoch in der 31. Minute durch Jeremy Weatherspoon, der die erste Unachtsamkeit im VfR-Strafraum eiskalt nutzte. Eine brenzlige Situation hatten die Gastgeber dann in der 41. Minute zu überstehen, doch der Pfosten stand dem zweiten MFV-Treffer im Wege. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte ließen die Gäste mit ihren schnellen Ballstafetten kein geordnetes Aufbauspiel der Hausherren zu. Wie aus heiterem Himmel erzielte Jonas Faulhaber in der 51. Minute den Ausgleich. Danach nahmen die Gastgeber zusehends Fahrt auf und nach einem tollen Zuspiel von Jonas Faulhaber erzielte der eingewechselte Marvin Füger das 2:1 (61.). In der Schlussphase machten die Gäste noch gewaltig Druck, doch es blieb beim fast schon „historischen“ Sieg der Gastgeber, die in den vielen Jahren der gemeinsamen Liga-Zugehörigkeit bislang erst zwei Mal gegen Mosbach gewonnen hatten.

SVV Wertheim – E. Walldürn 2:1

Wertheim: Jetzlaff, C. Cirakoglu, Q. Elshani, Ratter (52. R. Cirakoglu), L. Elshani, Aksit, G. Scheurich (56. Bundschuh), Helfenstein, Greulich, Jörg (69. Guiffrida), Winzenhöler (90.+1 N. Scheurich).

Walldürn: K. Fischer, Schüler (46. Leis), Paffen, Schmitt, Haun (85. Bernhard), Kaiser, Hefner (69. Grullini), Berberich, Fritsch, B. Fischer, Turra.

Tore: 0:1 (44.) Hefner, 1:1 (52.) Aksit, 2:1 (80) Guiffrida. – Schiedsrichter: Florian Kaltwasser (Helmstadt-Bargen). – Zuschauer: 80.

Zwei komplett unterschiedliche Spielhälften erlebten die Zuschauer im Stadion in Bestenheid. Im ersten Durchgang war es ein verhaltener Auftritt der Heimelf mit unzähligen Ballverlusten und unsauberem Passspiel. Doch die Gäste aus Walldürn schlugen daraus kein Kapital. Kurz vor der Pause nutzen die Gäste ein Fehler der Viktoria im Aufbauspiel aus und markierten den etwas überraschenden Führungstreffer. Hefner netzte aus zehn Metern im zweiten Versuch ein, nachdem Keeper Jetzlaff den ersten Schuss noch pariert hatte(44.). In der zweiten Hälfte war die Ratter-Elf nicht wiederzuerkennen und man zeigte tolle Moral. Das 1:1 durch Aksit in der 52. Minute war die logische Folge aus der konsequentere Spielweise. Der Mann des Tages war der kurz zuvor eingewechselte Giuffrida, der nach einem schönen Zuspiel aus dem Halbfeld frei vor dem Walldürner Keeper Fischer auftauchte und cool zum 2:1 für die Heimelf traf (80.). Einzige bittere Pille für die SVV: Sowohl Spielertrainer Ratter, als auch Scheurich und Jörg mussten alle mit Muskelverletzungen ausgewechselt werden.

Reichenbuch – Waldbrunn 2:3

Reichenbuch: Edelmann, Gimber, Utz, Kielmann (77. Dylla), Holzschuh (83. D. Kratky), Welz (57. Secka), Roth, Donau (77. Eiffler), Winter, R. Kratky, Weber.

Waldbrunn: Haas, A. Weiß (26. Dennis Schulz), Frank, Baumbusch, Agac, Dominic Schulz 64. Hehl), Palm, Guckenhan (78. Kuhn), Kwasniok, Guth, Köklü (87. J. Weiß).

Tore: 0:1 (14.) Agac, 0:2 (21.) Kwasniok, 0:3 (28.) Guckenhan, 1:3 (64.) Winter, 2:3 (85.) Roth. – Schiedsrichter: Tobias Brand (Bad Wimpfen). – Zuschauer: 250.

